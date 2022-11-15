Драма с Еленой Ербаковой опять возглавила российский кинопрокат
В начале октября на широкие экраны вышел фильм «Сердце Пармы» (возрастное ограничение 16+) по одноимённому историческому роману писателя Алексея Иванова. Зрелищная драма пять уик-эндов подряд становилась лидером российского кинопроката. По данным портала ЕАИС, на минувших выходных лента «заработала» более 57 миллионов рублей.
Федеральные СМИ пишут, что так долго на вершине чарта удавалось удерживаться лишь голливудскому блокбастеру «Аватар» (12+). Остальные релизы сходили с первой строчки раньше.
Картина, которую снял режиссёр Антон Мегердичев, за месяц собрала в прокате почти 715 миллионов. Таким образом, она стала самым кассовым фильмом, которые показывали в российских кинотеатрах с февраля 2022 года – то есть после ухода крупных зарубежных студий с рынка РФ.
«Сердце Пармы» – история противостояния двух миров: Великого Московского княжества и уральской Пармы, древних пермских земель, населённых язычниками. В центре конфликта этих цивилизаций – русский князь Михаил (Александр Кузнецов), который полюбил юную Тичерть (Елена Ербакова), колдунью, способную принимать облик рыси. В драме снялась актриса из Бурятии Елена Ербакова, которая несколько лет служила в Русском драматическом театре. Для неё эта работа стала дебютной в большом кинематографе.
Фильм «Сердце Пармы» с актрисой из Бурятии повторил рекорд «Аватара»
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