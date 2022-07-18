Актриса из Бурятии снялась в российском фильме «Сердце пармы»

Уроженка Бурятии, в прошлом актриса Русского драматического театр имени Бестужева Елена Ербакова сыграла главную женскую роль в фильме «Сердце пармы» (16+). Зрители увидят кино с 6 октября. Недавно в Сети появился трейлер фильма.
Русский князь Михаил и юная Тиче, роль которой исполняет Елена Ербаков — дети разных народов, разных миров и разных богов. Любовь молодого воителя и ведьмы-ламии кажется невозможной, но преодолевает все запреты, запуская маховик рока. Отныне только от Михаила зависит будущее родной пармы, древних суровых земель, напоенных чудодейственной мощью кровавых языческих богов. Здесь сталкиваются герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. Здесь расстаться с жизнью — не так страшно, как выбрать между долгом, верностью братству и любовью к единственной женщине на свете, говорится в анонсе фильма.
Для съёмок были выбраны Пермский края и Подмосковье. На берегах рек Усьвы и Косьвы были отстроены уникальные декорации: деревянные и каменные города, крепости, дома на сваях.
Также в фильме снимались Александр Кузнецов, Сергей Пускепалис, Роза Хайруллина, Фёдор Бондарчук и другие. Режиссёром фильма выступил Антон Мегердичев, сценарий написали Сергей Бодров, Илья Тилькин, Ксения Датнова и Алексей Иванов.
Елена покинула труппу Русского драмтеатра в 2020 году. Сейчас она живёт в Нижнем Новгороде.