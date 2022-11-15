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В Улан-Удэ продолжат «Читки современной драматургии»

В Улан-Удэ продолжат «Читки современной драматургии»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Зрителям представят пьесу, вошедшую в шорт-лист фестиваля «Любимовка»

В столице Бурятии продолжается проект «Читки современной драматургии». Ещё одна читка в этом году пройдет 19 ноября в молодёжном художественном театре.

Читать будут пьесу драматурга Оли Потаповой «Всё проходит» (16+). Это произведение вошло в шорт-лист фестиваля современной драматургии «Любимовка» в 2022 году.

- В основе пьесы ироничная и одновременно драматичная история одной девушки нашего времени, которая прожила год бок о бок с персонажем, кардинально поменявшим её отношение к жизни и смерти, - сообщает пресс-служба театра.

В читке заняты: заслуженная артистка РБ Любовь Рябкова, заслуженная артистка РБ Софья Гущина, Елена Овсиенко, Евгений Мордвин, Евгений Хабаров, а также ученица СОШ №35. Режиссёром выступит Артём Баскаков.

После читки состоится обсуждение со зрителями.

Возрастное ограничение 16+
театр пьеса читка драматургия Улан-Удэ Бурятия

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