Зрителям представят пьесу, вошедшую в шорт-лист фестиваля «Любимовка»
В столице Бурятии продолжается проект «Читки современной драматургии». Ещё одна читка в этом году пройдет 19 ноября в молодёжном художественном театре.
Читать будут пьесу драматурга Оли Потаповой «Всё проходит» (16+). Это произведение вошло в шорт-лист фестиваля современной драматургии «Любимовка» в 2022 году.
- В основе пьесы ироничная и одновременно драматичная история одной девушки нашего времени, которая прожила год бок о бок с персонажем, кардинально поменявшим её отношение к жизни и смерти, - сообщает пресс-служба театра.
В читке заняты: заслуженная артистка РБ Любовь Рябкова, заслуженная артистка РБ Софья Гущина, Елена Овсиенко, Евгений Мордвин, Евгений Хабаров, а также ученица СОШ №35. Режиссёром выступит Артём Баскаков.
После читки состоится обсуждение со зрителями.
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ продолжат «Читки современной драматургии»
Общество, Фото:
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