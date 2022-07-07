В том числе активно идёт ремонт улицы Терешковой
В Улан-Удэ обновляют 29 дорог общей протяжённостью 30 км, сообщили в пресс-службе мэрии
В Октябрьском районе активно идёт ремонт улицы Терешковой – здесь подрядчик «Доринвест» ведёт работы сразу на двух участках – от бульвара Карла Маркса до улицы Бабушкина, затем будет ремонтировать полосу по четной стороне движения.
По проспекту Строителей дорожники уже заасфальтировали в два слоя участок и сейчас строят тротуары. Также тротуарную дорожку по одной стороне дороге устраивают по улице Мокрова до мкрн Энергетик.
Продолжается ремонт по улицам Залесная, Широких-Полянского и Павлова.
В Железнодорожном районе верхний слой асфальтобетонного покрытия наносят на участке по улицам О. Кошевого, Л. Шевцовой. В лаборатории проверяют на качество новый асфальт с отремонтированных дорог по улицам Блинова и Авиационная.
Активно ремонтируют улицы Лимонова, Заиграевская, Сосновая, Путейская, Клыпина, Шульца, Комсомольская и по проспекту Автомобилистов.
В Советском районе по улице Ермаковской идут работы по устройству тротуаров.
В Улан-Удэ в самом разгаре ремонт дорог
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В том числе активно идёт ремонт улицы Терешковой
Отремонтировали двор на улице Герцена
Значки ГТО пробуют получить юные обвиняемые и осуждённые
Граффити-шедевр пришлось ликвидировать из-за жалобы недовольной соседки
Со связистами проведена тренировка по развёртыванию полевых подвижных пунктов управления
Мужчины таскали мебель и бытовую технику
Собак ловят в микрорайоне Заречный
Анастасия Ломакина и Юлия Иванова завоевали бронзовые награды
IV международный фестиваль театров кукол «Путь кочевника» открыли питерские артисты
Сельские спортивные игры собрали более 1,5 участников со всей республике
Он пытался избежать дисциплинарной ответственности
В деле разбиралась прокуратура
Мужчина представлял опасность для окружающих
Праздник состоится в Забайкальском национальном парке
Посетителей праздника угостят клубничным пирогом весом около 150 килограммов