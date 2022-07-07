В Улан-Удэ в самом разгаре ремонт дорог

В том числе активно идёт ремонт улицы Терешковой



В Улан-Удэ обновляют 29 дорог общей протяжённостью 30 км, сообщили в пресс-службе мэрии



В Октябрьском районе активно идёт ремонт улицы Терешковой – здесь подрядчик «Доринвест» ведёт работы сразу на двух участках – от бульвара Карла Маркса до улицы Бабушкина, затем будет ремонтировать полосу по четной стороне движения.



По проспекту Строителей дорожники уже заасфальтировали в два слоя участок и сейчас строят тротуары. Также тротуарную дорожку по одной стороне дороге устраивают по улице Мокрова до мкрн Энергетик.



Продолжается ремонт по улицам Залесная, Широких-Полянского и Павлова.



В Железнодорожном районе верхний слой асфальтобетонного покрытия наносят на участке по улицам О. Кошевого, Л. Шевцовой. В лаборатории проверяют на качество новый асфальт с отремонтированных дорог по улицам Блинова и Авиационная.



Активно ремонтируют улицы Лимонова, Заиграевская, Сосновая, Путейская, Клыпина, Шульца, Комсомольская и по проспекту Автомобилистов.



В Советском районе по улице Ермаковской идут работы по устройству тротуаров.







