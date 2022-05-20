У потерпевших отняли телефоны
В Чите полицейские раскрыли грабёж.
Рано утром две читинцев возвращались из кафе. По пути следования между ними и двумя неизвестными произошёл конфликт, переросший в драку. Нетрезвым потерпевшим нанесли побои, после чего один из подозреваемых сбежал с места происшествия, а второй продолжил избивать, после этого достал из их карманов сотовые телефоны.
Общий ущерб составил 22 500 рублей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Стражи порядка установили подозреваемого в грабеже. Им оказался ранее неоднократно судимый 24-летний житель Читы. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.
Один из украденных телефонов изъяли и вернули потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Двух читинцев ограбили на улице во время драки
Общество, Фото:
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