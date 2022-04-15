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Переселенцам из центра Улан-Удэ обещают справедливые компенсации

Переселенцам из центра Улан-Удэ обещают справедливые компенсации
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По словам главы Бурятии, речи о «300 тысячах рублей за хибару» нет

Во время прямого эфира с главой Бурятии Алексеем Цыденовым была затронута тема реализации крупнейших проектов республики. Глава заявил, что все крупные проекты пока успешно воплощаются в жизнь, за исключением, одного – это проект по реновации центральной части Улан-Удэ.

- У нас сейчас только один проект, который, скорее всего, будет на стадии «сдвинем немножко вправо» - это модернизация центральной части города. Там вопрос встал с переселением. Большое количество людей. И нам надо решить вопрос с финансированием. Мы должны переселить, не как в рамках аварийного жилья переселяют по оценочной стоимости жилья. Понятно, что там деревянные хибары, и их оценочная стоимость будет составлять 300 тысяч рублей. Но какую квартиру взамен человек может купить за такую сумму? Решим этот вопрос с переселением и пойдём дальше. Пока что у нас всё работает, - рассказал Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», исторический центр города попадёт под проект проект «Дальневосточный квартал». Планируется комплексная жилая и деловая застройка улиц Смолина, Набережная, Свободы и Советская.

Потенциально может быть создано новое жильё общим объёмом 160 тыс. кв. метров. Власти Бурятии надеются привлечь на застройку одну из крупнейших российских компаний – ПИК.

Объекты культурного наследия при застройке центра города обещают сохранить.

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