В Бурятии модернизируют сельские почтовые отделения

Работы проведут в 7 населённых пунктах республики



В Бурятии в этом году отремонтируют 4 отделения почтовой связи и установят 3 быстровозводимые конструкции. Денежные средства направлены из резервного фонда России, в рамках распоряжения правительства России, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.



Так, планируется отремонтировать отделения Почты России в Нижнем Саянтуе, Усть-Кяхте. Новокижингинске и Верхних Тальцах. В Селендуме и в сёлах Удинск и Тунка построят новые отделения с помощью быстровозводимых конструкций.



- Кроме ремонта зданий, будет расширен функционал «Почты России», чтобы её сотрудники могли оказывать жителям маленьких городов и сёл необходимые им услуги, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

