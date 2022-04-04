Работы проведут в 7 населённых пунктах республики
В Бурятии в этом году отремонтируют 4 отделения почтовой связи и установят 3 быстровозводимые конструкции. Денежные средства направлены из резервного фонда России, в рамках распоряжения правительства России, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
Так, планируется отремонтировать отделения Почты России в Нижнем Саянтуе, Усть-Кяхте. Новокижингинске и Верхних Тальцах. В Селендуме и в сёлах Удинск и Тунка построят новые отделения с помощью быстровозводимых конструкций.
- Кроме ремонта зданий, будет расширен функционал «Почты России», чтобы её сотрудники могли оказывать жителям маленьких городов и сёл необходимые им услуги, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
В Бурятии модернизируют сельские почтовые отделения
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