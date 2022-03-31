В Улан-Удэ на площади Советов нет парковки для инвалидов













В Улан-Удэ провели рейд по соблюдению правил парковки на местах для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рейд вышли эксперты Общероссийского народного фронта, сотрудники прокуратуры Советского района, ГИБДД, администрации города, а также активист, инвалид-колясочник Александр Степанов. В ходе рейда выявили ряд недочётов, сообщили в ОНФ в Бурятии.Так, на одном из самых посещаемых общественных мест столицы Бурятии - площади Советов - парковочных мест для инвалидов не оказалось на автостоянке у здания правительства. В этом же здании находится и администрация Улан-Удэ. В дневные часы, как убедились участники рейда, машины здесь паркуются в два ряда, при этом нет ни места, ни знака, обозначающего парковочные карманы для инвалидов.Представитель комитета по транспорту предположил, что парковочные места у здания правительства Бурятии не оборудованы, вероятно, по причине того, что стоянка является исключительно ведомственной. Эксперты Народного фронта возразили, ведь правительство и администрация города – это важные социальные объекты, которые должны быть доступны для посещения всеми группами граждан.В соответствии с федеральным законом «О социальной защите инвалидов», на каждой автостоянке, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10% мест для парковки транспорта инвалидов.На оборудованной парковке с другой стороны главной городской площади общественники выявили недочёт в установке знаков и нанесении дорожной разметки, предупреждающей о местах на стоянке для людей с инвалидностью. Табличка «Инвалиды» установлена под знаком «Место стоянки» при этом действие данного знака регламентируется дополнительной табличкой «200 м». Парковаться в таком месте могут только мотоколяски и автомобили, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид». Однако участок обильно заставлен автомобилями без данного знака, что говорит о нарушении.Кроме того, общественники указали на ряд замечаний по организации парковочного кармана на площади Революции у универмага «Центральный». Там установлены соответствующие знаки и оборудовано место под парковку для инвалидов, однако на момент рейда автомобилисты заняли все места для инвалидов на стоянке, а также примыкающий тротуар.Как отметил активист, инвалид-колясочник Александр Степанов, ему часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда специальная парковка занята, и ещё чаще, когда из-за отсутствия или неправильного нанесения разметки автомобили паркуются друг к другу слишком близко. Это не позволяет маломобильным гражданам беспрепятственно пересесть с автомобильного кресла в инвалидное.Ещё один проблемный участок в городе – автостоянка у ТРЦ «Еврозона». Несмотря на большой размер штрафа в 5 тысяч рублей за парковку в неположенном месте, водители и здесь продолжают нарушать правила. Все специальные парковки для людей с инвалидностью рядом с ТРЦ «Еврозона» во время рейда были заняты.Общественники отмечают, что автомобилисты систематически нарушают и занимают эти парковки. В итоге маломобильные граждане не имеют доступа в крупные торговые точки.- Мы систематически проводим профилактические мероприятия с нарушителями, которые без каких-либо на то оснований занимают парковочные места, обозначенные специальными знаками с изображением человека в инвалидной коляске. По итогу рейда выявлено, что специализированные парковки у социальных учреждений часто занимаются автомобилями-нарушителями. Также не везде парковки оборудованы по всем установленным правилам. Количество парковочных мест для инвалидов не прописано законом, поэтому владелец автопарковки определяет их сам. В основном они занимают 10% от общего количества всех парковочных мест на автостоянке возле магазинов и торговых центров и 20% рядом с государственными учреждениями, куда может обращаться инвалид, - прокомментировал эксперт Народного фронта, куратор федерального проекта «Лаборатория безопасности» в Бурятии Саян Будаев.Народный фронт направил все рекомендации и данные о ненормативном оборудовании парковочных мест для устранения замечаний в администрацию Улан-Удэ и в ГИБДД. Дополнительный запрос о принятых мерах по итогам совместного рейда направлен в прокуратуру Советского района.