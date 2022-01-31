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Лыжник из Бурятии взял золото первенства России в составе эстафеты

Лыжник из Бурятии взял золото первенства России в составе эстафеты
Общество,  Фото:предоставлено Центром спортивной подготовки Бурятии
Андрей Боголов тренируется у известного тренера Саяна Жамбалова

В Кирово-Чепецке завершилось первенство России по лыжным гонкам среди юниоров 21-23 лет. Спортсмен из Бурятии Андрей Бологов в составе сборной Сибирского федерального округа принял участие в эстафете 4×5 км, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Бурятии.

Воспитанник знаменитого тренера Саяна Жамбалова бежал третий этап и на своей дистанции показал результат по времени 12:43.5.

По итогам эстафеты команада СФО пришла к финишу первой (54:17.7), на втором месте - команда Татарстана (+9.5 секунды), на третьем - Удмуртии (+14.9).

В состав команды СФО вошли спортсмены Ярослав Седюков из Томской области, Кирилл Архипкин из Красноярского края, Павел Соловьев из Пермского-Красноярского края и Андрей Бологов из Бурятии.

спорт лыжные гонки первенство России

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