Лыжник из Бурятии взял золото первенства России в составе эстафеты

Общество, Фото: предоставлено Центром спортивной подготовки Бурятии

Андрей Боголов тренируется у известного тренера Саяна Жамбалова



В Кирово-Чепецке завершилось первенство России по лыжным гонкам среди юниоров 21-23 лет. Спортсмен из Бурятии Андрей Бологов в составе сборной Сибирского федерального округа принял участие в эстафете 4×5 км, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Бурятии.



Воспитанник знаменитого тренера Саяна Жамбалова бежал третий этап и на своей дистанции показал результат по времени 12:43.5.



По итогам эстафеты команада СФО пришла к финишу первой (54:17.7), на втором месте - команда Татарстана (+9.5 секунды), на третьем - Удмуртии (+14.9).



В состав команды СФО вошли спортсмены Ярослав Седюков из Томской области, Кирилл Архипкин из Красноярского края, Павел Соловьев из Пермского-Красноярского края и Андрей Бологов из Бурятии.



