Улан-Удэ примет чемпионат и первенство ДФО по ушу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В соревнованиях будут участвовать спортсмены 5 регионов



С 27 по 29 января Улан-Удэ примет чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по ушу. В соревнованиях примут участие 5 команд из Бурятии, Якутии, Амурской области, а также Приморского и Забайкальского краёв.



В сборную команду Бурятии вошли 65 спортсменов. За призовые места и отбор на чемпионат и первенство страны буду бороться ушуисты всех возрастов: от самых юных до победителей и призёров России, Европы и мира.



Программа соревнований:

27 января – соревнования по ушу-таолу,

28 января – соревнования по ушу-таолу и ушу-кунг-фу,

В 14:00 – торжественное открытие соревнований,

29 января – соревнования по ушу- кунг-фу и юнчунцюань.



Чемпионат пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ без присутствия зрителей. Ссылка на онлайн-трансляцию на канале YouTube будет размещаться в день соревнований, сообщает школа ушу «Золотой Дракон».



Возрастное ограничение 6+

