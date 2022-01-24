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Улан-Удэ примет чемпионат и первенство ДФО по ушу

Улан-Удэ примет чемпионат и первенство ДФО по ушу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В соревнованиях будут участвовать спортсмены 5 регионов

С 27 по 29 января Улан-Удэ примет чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по ушу. В соревнованиях примут участие 5 команд из Бурятии, Якутии, Амурской области, а также Приморского и Забайкальского краёв.

В сборную команду Бурятии вошли 65 спортсменов. За призовые места и отбор на чемпионат и первенство страны буду бороться ушуисты всех возрастов: от самых юных до победителей и призёров России, Европы и мира.

Программа соревнований:
27 января – соревнования по ушу-таолу,
28 января – соревнования по ушу-таолу и ушу-кунг-фу,
В 14:00 – торжественное открытие соревнований,
29 января – соревнования по ушу- кунг-фу и юнчунцюань.

Чемпионат пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ без присутствия зрителей. Ссылка на онлайн-трансляцию на канале YouTube будет размещаться в день соревнований, сообщает школа ушу «Золотой Дракон».

Возрастное ограничение 6+
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