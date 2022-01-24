В соревнованиях будут участвовать спортсмены 5 регионов
С 27 по 29 января Улан-Удэ примет чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по ушу. В соревнованиях примут участие 5 команд из Бурятии, Якутии, Амурской области, а также Приморского и Забайкальского краёв.
В сборную команду Бурятии вошли 65 спортсменов. За призовые места и отбор на чемпионат и первенство страны буду бороться ушуисты всех возрастов: от самых юных до победителей и призёров России, Европы и мира.
Программа соревнований:
27 января – соревнования по ушу-таолу,
28 января – соревнования по ушу-таолу и ушу-кунг-фу,
В 14:00 – торжественное открытие соревнований,
29 января – соревнования по ушу- кунг-фу и юнчунцюань.
Чемпионат пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ без присутствия зрителей. Ссылка на онлайн-трансляцию на канале YouTube будет размещаться в день соревнований, сообщает школа ушу «Золотой Дракон».
Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ примет чемпионат и первенство ДФО по ушу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В соревнованиях будут участвовать спортсмены 5 регионов
На работы выделят 3,5 миллиона рублей
Собранные книги начали поступать в соцучреждения республики
В экспозиции будет представлено более 60 графических работ, макеты книг и офортные доски
Они посвящены Сагаалгану и подготовке к переходу в следующий год
Мероприятие состоялось 22 января
25 января отмечается день святой Татьяны
Прощание с Рюриком Саляевым состоится 26 января
Приём заявок стартует с 7 февраля
Для работы привлекли студентов
С 28 января возобновляется рейс Нижнеангарск –Красноярск, с 23 февраля – Таксимо – Красноярск
Необычный флешмоб провели под новогодней ёлкой
В республике взлетела заболеваемость коронавирусом
Рост заболеваемости COVID-19 пока идёт вторую неделю
Сборная республики заняла призовые командные места в группах МЖ – 17 и МЖ – 14