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В Бурятии призвали перевести сотрудников на «удалёнку»

В Бурятии призвали перевести сотрудников на «удалёнку»
Общество,  Фото:управление Роспотребнадзора
Главный санврач Бурятии обратился к жителям в связи с первыми больными омикрон-штаммом

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии обнаружили первых больных мутированным штаммом коронавируса «омикрон», отличающимся высокой заразностью. Пока таких больных четыре человека. Также в республике в целом наблюдается рост заболеваемости COVID-19 среди всех возрастных и социальных групп. В связи с этим главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев призвал глав муниципальных образований, руководителей министерств, ведомств, учреждений и предприятий усилить профилактические меры.

- Учитывая складывающуюся эпидемиологическую ситуацию у нас в Бурятии, необходимо с особой тщательностью соблюдать все профилактические меры, - отметил Сергей Ханхареев, - И в этой ситуации я хочу обратиться, в первую очередь, к работодателям. Сейчас важно внимательно отнестись к здоровью своих сотрудников, и лиц с малейшими проявлениями симптомов ОРВИ, а также контактных лиц не стоит допускать к работе. Кроме того, необходимо принять меры согласно указу главы Республики Бурятия в части перевода 30% сотрудников на удаленный режим работы, введения гибкого графика. Это необходимо для того, чтобы минимизировать контакты как на рабочих местах, так и в общественном транспорте. По-прежнему приоритетной задачей сохраняется вакцинация, а также своевременная ревакцинация для тех, у кого уже прошло полгода после прививки против COVID-19, как самого эффективного способа защиты от вируса.

В Бурятии продолжается вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день в республике привито 476 792 человека, полностью завершили первичную вакцинацию 450 646 человек, повторную вакцинацию начали 92 449 человек. Прививочная кампания продолжается.

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