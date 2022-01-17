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В Бурятии выявили больных штаммом омикрон

В Бурятии выявили больных штаммом омикрон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ожидается «взрывной» рост заболеваемости

В Бурятии зарегистрированы первые случаи заражения штамма коронавируса «омикрон». По данным на 17 января, в регионе уже четверо заражённых. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

- Буквально в субботу мы получили результаты научно-исследовательского института о том, что в нашей республике выявлены два случая омикрона, и буквально сегодня мы получили ещё два случая. Таким образом, на сегодня мы имеем четыре подтверждённых случая мутированного штамма омикрон, - сообщила Елена Кузьмина.

Среди болеющих омикроном в Бурятии трое взрослых и один 15-летний подросток.

Она подчеркнула, что омикрон более заразный, то возможен «взрывной рост».

- Ещё раз повторюсь, мы это уже неоднократно обсуждали с министерством здравоохранения о необходимости готовности лечебной сети, в первую очередь амбулаторно-поликлиническая работа проводится. Вирус этот пришёл, поэтому, в связи с этим весь комплекс профилактических мероприятий не меняется – ничего особо нового здесь не привносится. Скажем так, вирус тот же, меры профилактики те же. Единственное, хотелось бы сделать акцент на домашних очагах, крайне важно усилить контроль за исполнением мер, именно с изоляцией лиц или недопуска их на работу, на место учёбы и иные мероприятия, - акцентировала внимание Елена Кузьмина.

По мнению заместителя министра здравоохранения республики Натальи Логиной, волна омикрона будет быстрой.

- Это быстро распространяющаяся инфекция. Будет одномоментное кратное увеличение обращений заболевших за медицинской помощью. В этой связи министерством здравоохранения проводится подготовка по подготовке медицинских организаций к быстрому росту заболеваемости, - отметила Наталья Логина.

«Течение омикрона, в большей части, — это лёгкое течение. Но тут нужно принимать во внимание тот факт, что на сегодняшний день население у нас вакцинировано, и население уже переболело. То есть имеет тот или иной иммунитет против ковида. На такую готовую иммунную систему инфекция реализовываться будет по-другому», - продолжила замминистра.

По её словам, рост заболеваемости прогнозируется через две-три недели. Она призвала жителей региона пройти вакцинацию против коронавируса.

- Мы ожидаем быстрый рост заболеваемости, соответственно нагрузка на систему здравоохранения вырастет значительно. И если люди проявят сознательность и придут вакцинироваться, то у нас не будет наличия очередей и прочее. Поэтому сейчас, когда у нас осталось две-три недели до ожидаемого роста заболеваемости, я прошу сейчас, именно в этот период посетить развёрнутые пункты вакцинации и вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции, - заключила Наталья Логина.


коронавирус профилактика

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