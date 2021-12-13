Заболеваемость COVID-19 по-прежнему не делает резких рывков
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за сутки выявили 231 заражённого коронавирусом.
Заболеваемость по-прежнему делает резких скачков и остаётся всё примерно на том же уровне. Так, если вчера обнаружили 231 нового заражённого, позавчера их было 235, до этого 237, 236, 235, 232 и т.д.
Общее число случаев заражений COVID-19 за всё время достигло 72 795. Из них 46% (33 643) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровел от ковида с начала пандемии 66 661 человек. Накануне вылечились 316 жителей Бурятии.
За сутки от коронавируса скончались восемь человек. В оперштабе уточняют, что все они были старше 65 лет. Отметим, позавчера было пять летальных исходов, а за день до этого – шесть.
Всего же с начала пандемии в Бурятии умерли 2284 жителя.
В стационарах республики по-прежнему лежат более 1,2 тысячи человек. На сегодня зафиксировано 1282 госпитализированных пациента с коронавирусом и подозрением на него (+30 за сутки).
В отделениях реанимации находятся 133 пациента (столько же было и днём ранее). Из них 60% старше 65 лет. 76 больных – на ИВЛ.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1578 коек: занято – 1282, свободно 296 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,2%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят сегодня 2568 человек.
Число контактных лиц –13 081 человек.
Завершили первичную вакцинацию от коронавируса 417 784 человек. Повторную вакцинацию начали 63 912 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», дети из Мухоршибирского района Бурятии заразились коронавирусом во время военно-полевых сборов в Улан-Удэ. Начато эпидрасследование.
В Бурятии от коронавируса умерли ещё восемь человек
Общество, Фото:
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