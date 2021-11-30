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В Улан-Удэ откроется выставка победителей конкурса «Уран Дархан»

В Улан-Удэ откроется выставка победителей конкурса «Уран Дархан»
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
С работами лауреатов можно будет ознакомиться с 1 по 6 декабря

В Бурятии подходит к завершению конкурс творческих проектов «Уран Дархан». Финалом проекта станет проведение в Улан-Удэ выставки мастеров народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства. Открытие выставки состоится 1 декабря в художественном музее имени Ц.С. Сампилова, где 20 мастеров-лауреатов представят свои уникальные работы.

Всего в конкурсе «Уран дархан» приняли участие 106 мастеров из 17 районов Бурятии, которые подготовили презентации с описанием, эскизами будущих работ декоративно-прикладного искусства. На первом этапе конкурсанты представили проекты в разных направлениях народно-художественных промыслов: валяние войлока, обработка дерева и металла, пошив костюмов, работы из конского волоса, создание ювелирной и сувенирной продукции и изделий из керамики. Конкурсная комиссия определила 20 творческих проектов-лауреатов в разных направлениях, между которыми распределили конкурсный фонд.

Вторым этапом конкурса стало изготовление изделий по утверждённым эскизам и согласно заявленным сметам. 25 ноября состоялось заседание художественно-экспертного совета по отнесению работ к изделиям народных художественных промыслов в рамках выставки-конкурса «Уран Дархан». По итогам заседания все работы мастеров были признаны изделиями народных художественных промыслов.

Отметим, творческий проект «Уран дархан» будет проводиться с 2021 по 2023 год. К столетию республики планируется масштабная гранд-выставка «Уран дархан». Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

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