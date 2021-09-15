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В Бурятии назвали победителей конкурса «Уран дархан»

В Бурятии назвали победителей конкурса «Уран дархан»
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
Мастера получат средства на реализацию своих творческих проектов

В Бурятии определены победители конкурса творческих проектов «Уран дархан». В нём приняли участие 106 мастеров из 17 районов республики и Улан-Удэ. Конкурсной комиссии участники предоставили эскизы, образцы изделий народных художественных промыслов и ремёсел, декоративно-прикладного искусства.

Следующим этапом конкурса станет изготовление изделий по утверждённым эскизам. Между победителями конкурса согласно заявленным сметам на реализацию проекта и решению конкурсной комиссии распределён конкурсный фонд в размере 1,8 млн рублей. В завершении проекта работы мастеров и студий будут показаны на выставке.

Конкурсная комиссия объявила победителями конкурса

В номинации «Художественная обработка дерева»:
– творческий проект Яндакова Баира Дугаржаповича (Хоринский район) «Скульптура «Хун шубуун» на сумму 4308 рублей;
– творческий проект Верховых Эллы Викторовны (г. Улан-Удэ) «Этносказки» на сумму 53328 рублей;
– творческий проект Горкунова Максима Сергеевича, Ефимовой Екатерины Анатольевны (Баргузинский район) «Лесная скульптура «Хранитель Бурятских земель» на сумму 21000 рублей;
– творческий проект Будаева Александра Борисовича (ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства») «Скульптурная композиция «Сэргэ» на сумму 150000 рублей;
– творческий проект Батонимаевой Елены Гурбазаровны (Курумканский район) - «Комплект буддийского алтаря с сундуками» на сумму 241785 рублей;
– творческий проект Цыренова Цыденбал Жимбеевича (Джидинский район) «Современный бурятский национальный лук» на сумму 24000 рублей;
– творческий проект Цыбанова Цыбана Шагдаржаповича (Кижингинский район) «Скульптурная композиция «Седой Байкал» на сумму 76370 рублей;
– творческий проект Санжиева Алдара Петровича (Бичурский район) «Панно триптих «Сурхарбан» на сумму 151582 рубля.

В номинации «Художественная обработка металла»:
– творческий проект Мэрдыгеева Андрей Батоевича (г. Улан-Удэ) «Серия ножей «Бурятские племена» - на сумму 144000 рублей;
– творческий проект Чинбат Александра (г. Улан-Удэ) «Чайный сервиз «Изобилие» на сумму 250000 рублей;
– творческий проект Цыбенова Сергея Гончиковича «Гарнитур «Литэ» на сумму 98500 рублей;
– творческий проект Биликтуевой Анастасии Александровны (Селенгинский район) «Ювелирный комплект (серебро-нефрит)» на сумму 41000 рублей.

В номинации «Художественная обработка мягких материалов»:
– творческий проект Цырендоржиевой Алимы Сергеевны «Гобелен из конского волоса «Пейзаж с юрточками» на сумму 50000 рублей;
– творческий проект студии «Войлок Бурятии» (г. Улан-Удэ) «Приданое невесты «Бадма сэсэг» на сумму 250000 рублей.

В номинации «Сувениры»:
– творческий проект Жарниковой Ольги Алексеевны (Иволгинский район) «Кукла семейская» на сумму 2750 рублей;
– творческий проект Марковой Оксаны Николаевны (Бичурский район) «Казаки люди вольные»: сувенирная кукла «Евдокия» на сумму 2026 рублей;
– творческий проект Гунзынова Олега Сергеевича (г. Улан-Удэ) «Сувенир «Морин хуур» на сумму 3000 рублей;
– творческий проект Бахаевой Чингисмы Сергеевны (Закаменский район) «Художественная резьба по кости» на сумму 69000 рублей.

В номинации «Керамика»:
– творческий проект Инкижиновой Марии Владимировны (г. Улан-Удэ) «Сервиз «Сагаалган» на сумму 42388 рублей;
– творческий проект Иванова Владимира Сергеевича (г. Улан-Удэ) «Серия сувенирных фигур «Народы Бурятии» (пары: эвенки, русские, буряты) на сумму 124963 рубля.

Выставка-конкурс «Уран дархан» проводится в рамках подготовки празднования cтолетия Республики Бурятия, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Бурятия конкурс народные промыслы национальная культура выставка

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