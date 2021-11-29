В Улан-Удэ днём до -8 градусов

Местами по республике небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 29 ноября по республике: облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -16,-21, местами -26,-31, по Прибайкалью и югу местами -9,-14, днём -4,-9, местами -14,-19.



В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный ночью 3-8, днём 6-11 м/с. Температура ночью -16, -18, днём -6,-8.



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