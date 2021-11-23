В Улан-Удэ поставят спектакль – «гимн всем бабушкам»

Четвертая премьера состоится в Бурятском драмтеатре



В нынешнем 90-м юбилейном театральном сезоне Бурятского театра драмы артисты представят спектакль «Эмгээ» (12+). Премьерная постановка осуществлена по одноимённой пьесе Ольги Ломбоевой-Ранжиловой, ведущей актрисы Бурятского театра.



«Эмгээ» с сартульского говора бурятского языка, в основном, распространённого в Джидинском районе республики, переводится, как «бабушка».



Пьеса исследует детское восприятие одиночества, страха и смерти. Режиссёр спектакля Сойжин Жамбалова предлагает зрителю вновь очутиться в волшебной стране детства.



Проводниками в спектакле выступят маленькая девочка и её верные друзья корова, баран и пёс, которые только вступают на путь своего взросления.



В Бурдраме сообщают, что герои пьесы напомнят зрителям, что такое настоящая дружба, любовь близкого человека, верность и мужество.



- Вместе с тем, спектакль «Эмгээ» - это своеобразный гимн нашим бабушкам. В канву спектакля вплетаются трогательные воспоминания артистов о своих бабушках, пронизанные лирикой и грустью, - анонсируют в театре.



Образ Эмгээ на сцене воплотят Людмила Дугарова, народная артистка России, и Должин Тангатова, заслуженная артистка России. Роль Девочки исполнят Бальжан Арданабазарова и Рая Бадмаева, прошлогодние выпускницы института имени Щукина.



Над сценографией спектакля работали Натали-Кейт Пангилинан, главный художник театра, композитор Дахалэ Жамбалов, а также приглашенные из Москвы художник по свету Анна Короткова, медиа-художник Дарья Кычина и хореограф Мария Сиукаева.



К премьере приурочена выставка старинных вещей - семейные реликвии работников «Буряад театра».





