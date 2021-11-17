Этнографический музей в Улан-Удэ расчищают от снега

Сотрудники музея расчищают дорожки
Этнографический музей народов Забайкалья, как и весь город Улан-Удэ, усыпало снегом. Выпавшие осадки прибавили забот сотрудникам музея.
Здесь с раннего утра идёт уборка снега. Задействована вся необходимая техника, которая убирает от снега основные дорожки территории, а смотрители вручную очищают тропинки к экспозиционным домам.
- Мы стараемся, чтоб ваше пребывание в музее всегда было комфортным, а время, проведённое у нас, оставляло только положительные эмоции, - сообщили в музее.
Как сообщал «Байкал-Daily», в музее белая тигрица Улана и тигр Ермак уже «облачились» в тёплые шубки и готовы к зимовке
.
В случае, произошедшем с матерью четверых детей, ситуация оказалась неоднозначной
В республике насчитывается более 200 дружин юных пожарных
Биоматериал тут же отправили на исследование
Горожан оповестили об изменения через stories
Ценности пытались вывезти в Китай в тайнике
Новый трактор мощнее и безопаснее предшественника
Елена Мохосова представил клип на песню «Захяа дуун»
Спасатели призывают взрослых внимательнее следить за детьми
В него поместятся 18 туристов
Иностранцы нарушили сроки временного ввоза автомобилей
Полицейские будут пресекать факты пьяного вождения
В республике продолжается рост заболеваемости коронавирусом
С начала года была всего 21 жалоба на повышенный уровень шума
На дороги высыпали 700 тонн песка
После прокурорского вмешательства трубу заменили