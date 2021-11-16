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Тигры в улан-удэнском музее готовы к зиме

Тигры в улан-удэнском музее готовы к зиме
Общество,  Фото:Этнографический музей
Тигры «облачились» в зимние шубки

Тигры Ермак и Улана, живущие в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ, готовы к зиме. Они уже распушили шубки, рассказали сотрудники музея.

- Ноябрь радует нас тёплой погодой и даёт возможность прогуляться на свежем воздухе и посетить Этнозоосад! – говорят сотрудники музея, приглашая посетителей.



Также здесь отметили, что следующий год по восточному календарю следующий будет годом синего тигра.

Как сообщал «Байкал-Daily», Ермак приехал в Улан-Удэ в ноябре 2018 года, когда ему было пять месяцев. Родился тигрёнок в зоопарке Барнаула, а Этнографический музей купил питомца за 350 тысяч рублей; средства выделил бюджет Бурятии.


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