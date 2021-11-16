Тигры в улан-удэнском музее готовы к зиме

Тигры Ермак и Улана, живущие в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ, готовы к зиме. Они уже распушили шубки, рассказали сотрудники музея.
- Ноябрь радует нас тёплой погодой и даёт возможность прогуляться на свежем воздухе и посетить Этнозоосад! – говорят сотрудники музея, приглашая посетителей.
Также здесь отметили, что следующий год по восточному календарю следующий будет годом синего тигра.
Как сообщал «Байкал-Daily», Ермак приехал в Улан-Удэ в ноябре 2018 года, когда ему было пять месяцев. Родился тигрёнок в зоопарке Барнаула, а Этнографический музей купил питомца за 350 тысяч рублей; средства выделил бюджет Бурятии.
Белую тигрицу Улану приобрели специально для Ермака, чтобы она стала его «невестой».