В Чите пройдёт литературная «Забайкальская осень»

В рамках праздника состоится семинар для начинающих авторов
С 10 по 30 сентября в Забайкальском крае пройдёт ежегодный литературный праздник «Забайкальская осень». Торжественное открытие (16+) состоится 10 сентября в 16:00 в краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема в Чите. На открытии прозвучат произведения забайкальских авторов и будет проведена церемония вручения губернаторской премии имени М.Е. Вишнякова в области литературы.
Как сообщает краевая библиотека имени А.С. Пушкина, в этот же день с 17:00 на площади Декабристов в Чите пройдёт литературный праздник «Забайкальская осень: снова proЧтение» (6+), включающий литературно-музыкальную программу, книжные выставки, продажу книжной продукции, работу литературных площадок для детей и взрослых. В мероприятии примут участие забайкальские писатели.
Также 10 сентября с 16:00 до 18:00 состоится литературный поход «ЛитоХод» (12+). Пешеходный маршрут стартует от библиотеки имени А.С. Пушкина и пройдёт через места, связанные с литературой (памятные доски, скамьи и т.п.). Участникам расскажут о творчестве писателей, проведут литературные викторины и игры. В течение дня будет проведено несколько походов продолжительностью до 60 минут (по заявкам учебных заведений).
В 19:00 на площади Декабристов запалнирован молодёжный литературный квартирник «Другое зрение» (16+).
Семинар для начинающих авторов «Подбирая слово к слову» (16+) состоится 11 сентября в библиотеке имени А.С. Пушкина. Участников ждут лекции, мастер-классы, обсуждение рукописей начинающих авторов. В число экспертов войдут члены забайкальского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей России».
Чтобы принять участие в семинаре необходимо до 1 сентября прислать рукописи в формате Microsoft Word (А4, шрифт Times New Roman, размер 14 через одинарный интервал) общим объёмом 3-5 страниц текста. К обсуждению принимаются художественные произведения малой прозы, произведения в жанрах публицистики и нон-фикшн, стихи. Материалы принимаются на электронную почту: press-slugba.pushkin@mail.ru
В этом году предоставляется возможность принять участие в семинаре в онлайн-режиме на платформе Zoom, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В Чите пройдёт литературная «Забайкальская осень»
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