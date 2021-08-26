 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 августа

25 августа

Популярное

В Чите пройдёт литературная «Забайкальская осень»

В Чите пройдёт литературная «Забайкальская осень»
Общество,  Фото:pixabay.com
В рамках праздника состоится семинар для начинающих авторов

С 10 по 30 сентября в Забайкальском крае пройдёт ежегодный литературный праздник «Забайкальская осень». Торжественное открытие (16+) состоится 10 сентября в 16:00 в краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема в Чите. На открытии прозвучат произведения забайкальских авторов и будет проведена церемония вручения губернаторской премии имени М.Е. Вишнякова в области литературы.

Как сообщает краевая библиотека имени А.С. Пушкина, в этот же день с 17:00 на площади Декабристов в Чите пройдёт литературный праздник «Забайкальская осень: снова proЧтение» (6+), включающий литературно-музыкальную программу, книжные выставки, продажу книжной продукции, работу литературных площадок для детей и взрослых. В мероприятии примут участие забайкальские писатели.

Также 10 сентября с 16:00 до 18:00 состоится литературный поход «ЛитоХод» (12+). Пешеходный маршрут стартует от библиотеки имени А.С. Пушкина и пройдёт через места, связанные с литературой (памятные доски, скамьи и т.п.). Участникам расскажут о творчестве писателей, проведут литературные викторины и игры. В течение дня будет проведено несколько походов продолжительностью до 60 минут (по заявкам учебных заведений).

В 19:00 на площади Декабристов запалнирован молодёжный литературный квартирник «Другое зрение» (16+).

Семинар для начинающих авторов «Подбирая слово к слову» (16+) состоится 11 сентября в библиотеке имени А.С. Пушкина. Участников ждут лекции, мастер-классы, обсуждение рукописей начинающих авторов. В число экспертов войдут члены забайкальского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Чтобы принять участие в семинаре необходимо до 1 сентября прислать рукописи в формате Microsoft Word (А4, шрифт Times New Roman, размер 14 через одинарный интервал) общим объёмом 3-5 страниц текста. К обсуждению принимаются художественные произведения малой прозы, произведения в жанрах публицистики и нон-фикшн, стихи. Материалы принимаются на электронную почту: press-slugba.pushkin@mail.ru

В этом году предоставляется возможность принять участие в семинаре в онлайн-режиме на платформе Zoom, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Праздники литература библиотека Забайкальский край фестиваль Чита семинар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Иркутской области отправили в колонию за «пьяную» езду
Жителя Иркутской области отправили в колонию за «пьяную» езду
Общество, 26.08.2021
Мужчина неоднократно садился за руль нетрезвым  
В Бурятии «чёрный лесоруб» получил условный срок
В Бурятии «чёрный лесоруб» получил условный срок
Общество, 26.08.2021
Мужчина вырубил деревьев почти на 200 тысяч рублей 
В Усть-Ордынском округе уберут Александровский централ
В Усть-Ордынском округе уберут Александровский централ
Общество, 26.08.2021
Волонтёров приглашают принять участие в акции по уборке
В Чите пройдёт литературная «Забайкальская осень»
В Чите пройдёт литературная «Забайкальская осень»
Общество, 26.08.2021
В рамках праздника состоится семинар для начинающих авторов
В Бурятии до +22
В Бурятии до +22
Общество, 26.08.2021
В республике преимущественно без осадков
Художники Бурятии подарят свои работы республике
Художники Бурятии подарят свои работы республике
Общество, 25.08.2021
Жителей и гостей Улан-Удэ познакомят с творчеством земляков
Забайкалье присоединится к акции «Ночь кино»
Забайкалье присоединится к акции «Ночь кино»
Общество, 25.08.2021
Бесплатные киносеансы пройдут в 6 кинотеатрах и 2 театрах края
В Бурятии объявлен конкурс буктрейлеров
В Бурятии объявлен конкурс буктрейлеров
Общество, 25.08.2021
Участникам предстоит создать видеоролик о произведении Даширабдана Батожабая «Похищенное счастье»
В Бурятии подвели итоги детского конкурса фотографий
В Бурятии подвели итоги детского конкурса фотографий
Общество, 25.08.2021
Победителям подарят футболки и свитшоты
В Агинском родилась первая для района двойня
В Агинском родилась первая для района двойня
Общество, 25.08.2021
Девочек назвали Сарана и Нарана
Иркутский легкоатлет принимает участие в Паралимпийских играх
Иркутский легкоатлет принимает участие в Паралимпийских играх
Общество, 25.08.2021
Спортсмен будет бороться за медали в беге на 100 м и эстафете 4х100 м
Школьники из Бурятии совершили путешествие по городам России
Школьники из Бурятии совершили путешествие по городам России
Общество, 25.08.2021
Победители детского конкурса по туризму поделились впечатлениями о своей образовательной поездке
В Чите развернётся военно-технический форум «Армия»
В Чите развернётся военно-технический форум «Армия»
Общество, 25.08.2021
Торжественное открытие состоится 26 августа в 12:00
В Иркутской области студенты расчистили затопленные территории
В Иркутской области студенты расчистили затопленные территории
Общество, 25.08.2021
Кроме этого, волонтёры оказывали адресную помощь семьям
В Бурятии создадут луга для сохранения копытных
В Бурятии создадут луга для сохранения копытных
Общество, 25.08.2021
В Алтачейском заказнике началась работа по подбору многолетних трав для нового проекта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^