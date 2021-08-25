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В Агинском родилась первая для района двойня

В Агинском родилась первая для района двойня
Общество,  Фото:pixabay.com
Девочек назвали Сарана и Нарана

В семье жителей административного центра Агинского Бурятского округа Сокто и Аюны родились двойняшки. Это первая двойня в Агинском районе с начала года. Для самих родителей дети стали пятым и шестым ребёнком.

Двойня – девочки, их назвали Сарана и Нарана. Кроме них в семье растут ещё три девочки и один мальчик. Как говорит папа детей, Сокто, будучи совсем маленьким ребёнком, он всегда говорил, что у него будет много детей, и сейчас его мечты сбываются.

- Население Агинского района превышает 34,5 тысячи человек. Ежегодно здесь рождается более 500 детей. Лидером по рождаемости Забайкальского края остаётся Чита – здесь в 2020 году зарегистрировано 4957 актовых записи о рождении. Всего за 2020 год в Забайкалье зарегистрировано 12617 рождений, в 2019 – 12698, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
двойня новорожденные дети ЗАГС Агинский Бурятский округ Забайкальский край

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