Пассажиры нарушают масочный режим
За пять рабочих дней на прошлой неделе контрольные группы минстроя Забайкальского края совместно с правоохранительными органами проверили 330 городских и междугородних пассажирских автобусов. В отношении 25 человек составлены протоколы об административном правонарушении.
- Ежедневные рейды показывают положительную динамику, всё больше пассажиров общественного транспорта ответственно соблюдают масочный режим, однако пассажиры 103 маршрута Чита-Атамановка часто пренебрегают средствами индивидуальной защиты, поэтому контрольные группы теперь осуществляют проверки не только на вокзале и посту ДПС, но и по пути следования совместно с сотрудниками Госавтоинспекции региона, - рассказал заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Сергей Кривощеков.
Контрольные мероприятия в общественном транспорте по соблюдению масочного режима проводятся для недопущения распространения вирусной инфекции COVID-19. К тем, кто не соблюдает принятые ограничения, применяют меры административного воздействия. Размер штрафа - от одной до 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Маски у пассажиров автобусов в Забайкалье начали проверять не только на остановках
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