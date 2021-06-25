За сутки заболели 227 человек
Антирекорд по числу заболевших COVID-19 за полгода зафиксировали в Забайкальском крае. За последние сутки выявлено 227 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба краевого правительства.
С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 45 700 забайкальцев.
За прошедшие сутки 135 человек вылечились от болезни, общее количество победивших коронавирус забайкальцев составило 42874.
В моногоспитали Забайкалья ежедневно поступают пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 116 человек находятся в тяжелом состоянии, 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
За весь период COVID-19 унес жизни 874 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено пять летальных исходов от коронавируса.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии накануне установлено сразу три ковидных печальных рекорда, один из них числу смертей – за одни только сутки скончались 24 человека.
Антирекорд по числу заболевших COVID-19 за полгода зафиксировали в Забайкалье
Общество, Фото:
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