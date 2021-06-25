 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 июня

24 июня

Популярное

​Антирекорд по числу заболевших COVID-19 за полгода зафиксировали в Забайкалье

​Антирекорд по числу заболевших COVID-19 за полгода зафиксировали в Забайкалье
Общество,  Фото:75.ru
За сутки заболели 227 человек

Антирекорд по числу заболевших COVID-19 за полгода зафиксировали в Забайкальском крае. За последние сутки выявлено 227 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба краевого правительства.

С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 45 700 забайкальцев.

За прошедшие сутки 135 человек вылечились от болезни, общее количество победивших коронавирус забайкальцев составило 42874.

В моногоспитали Забайкалья ежедневно поступают пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 116 человек находятся в тяжелом состоянии, 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период COVID-19 унес жизни 874 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено пять летальных исходов от коронавируса.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии накануне установлено сразу три ковидных печальных рекорда, один из них числу смертей – за одни только сутки скончались 24 человека. 
коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Байкале спасли застрявшую на горе туристку
На Байкале спасли застрявшую на горе туристку
Общество, 25.06.2021
Спасение стало случайным стечением обстоятельств
В Бурятии ожидается град
В Бурятии ожидается град
Общество, 25.06.2021
Непогоду вызовет смещение циклона
Судебные приставы Бурятии привились от COVID-19
Судебные приставы Бурятии привились от COVID-19
Общество, 25.06.2021
В Улан-Удэ медики с вакцинами сами приехали к приставам
Многократный чемпион мира по шашкам провёл мастер-класс в Иркутске
Многократный чемпион мира по шашкам провёл мастер-класс в Иркутске
Общество, 25.06.2021
2021-й объявлен Годом массового спорта в Иркутске
В Улан-Удэ активно ловят безмасочников на транспорте
В Улан-Удэ активно ловят безмасочников на транспорте
Общество, 25.06.2021
Ежедневно мобильная группа выявляет около десятка нарушителей
В Иркутской области начнут отмечать День бамовца
В Иркутской области начнут отмечать День бамовца
Общество, 25.06.2021
Праздничную дату установят на 8 июля
В Бурятии больные ковидом нередко скрывают, где заразились
В Бурятии больные ковидом нередко скрывают, где заразились
Общество, 25.06.2021
Многие заболевшие не сообщают, что были на массовых гуляниях
В Бурятии появился полный список правил локдауна
В Бурятии появился полный список правил локдауна
Общество, 25.06.2021
Опубликован новый указ главы Бурятии по борьбе с коронавирусом. В нём прописано, как республика будет жить во время локдауна
В Бурятии сняли клип «Моя незабываемая любовь»
В Бурятии сняли клип «Моя незабываемая любовь»
Общество, 25.06.2021
В клипе снялись танцоры и морин-хууристы
У бурятской статистики женское лицо
У бурятской статистики женское лицо
Общество, 25.06.2021
В Бурятстате трудится около 200 сотрудников
В Бурятском хореографическом колледже учатся две японки
В Бурятском хореографическом колледже учатся две японки
Общество, 25.06.2021
Студентки из Японии отличаются высокой дисциплинированностью
Акция «Сбавь скорость» прошла в Бурятии
Акция «Сбавь скорость» прошла в Бурятии
Общество, 25.06.2021
Превышение скорости – одна из самых распространённых причин ДТП
Легкоатлет из Бурятии взял серебро предолимпийского чемпионата России
Легкоатлет из Бурятии взял серебро предолимпийского чемпионата России
Общество, 25.06.2021
Чемпионат России является заключительным этапом отбора на Олимпийские игры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^