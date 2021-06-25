Бурятия побила сразу три ковидных рекорда

Один из печальных рекордов связан с количеством умерших
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус подтвердили у 293 человек. Из них в Улан-Удэ 103.
Это рекордный показатель за всё время пандемии. Прежним рекордом был 281 заболевший за сутки. Рекорд держался ещё с осени, но был повторён в среду, 24 июня, а теперь и вовсе побит.
Эпидобстановка в Бурятии ухудшается пятую неделю. О показателях менее 30-ти больных за сутки (так было в начале мая) давно пришлось забыть. С каждым днём суточный прирост становится всё больше. При этом ковид в третью волну стал более заразным, болеют все, даже грудные дети.
Общее число случаев COVID-19 с начала пандемии в Бурятии достигло 43 009. Из них 52% (22 310) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели за всё время 40 316 человек, или 93%. Накануне коронавирус победили 98 пациентов, также дополнительно сняты с наблюдения 714 человек.
Ситуация со смертностью ухудшается всё больше. Накануне скончались сразу 24 человека – это новый максимальный показатель за всё время. Прежним рекордом был 21 умерший за сутки (столько было 21 и 23 июня). Именно в третью волну коронавируса резко скакнула смертность: прежде, даже в тяжёлую вторую волну, не было больше десяти умерших за день. За всё время в Бурятии скончался 1111 больной ковидом.
Число госпитализированных пациентов растёт стремительными темпами. В больницах давно не хватает мест, люди лежат в коридорах. Число госпитализированных сегодня превысило три тысячи человек, и это ещё один печальный рекорд. Ранее, в том числе во вторую волну, в больницах не было столько пациентов.
На сегодня в стационарах республики получают лечение 3024 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2689.
В отделениях реанимации находится 177 пациентов (+6 за сутки). Из них только 84 человека старше 65 лет. На ИВЛ находятся 120 больных, из них старше 65 лет – 54.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3245 коек (днём ранее было на 48 меньше). Из них занято – 3024, свободно – 221 коек. Занятость коечного фонда составляет 93 %.
По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 16 491 человек. По этому показателю практически каждый день фиксируется резкий рост: так, за последние сутки таких людей стало больше на 1,7 тысяч.
Число контактных лиц – 15 137 человек (днём ранее было почти на 400 меньше).
В Бурятию всего поступило 185 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 168 544 человек (остаток 16 506 доз). Вторым компонентом привит 129 651 человек (осталось 55 489 доз).
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии с 27 июня по 11 июля вводится строгий локдаун. На две недели будет запрещена деятельность почти всех предприятий. Полный список правил локдауна – по ссылке.
Дети до 14 лет могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых. На территории Бурятии вводится повсеместный масочный режим: наказать смогут и за отсутствие маски на улице. При этом в эти две недели будет ограничен допуск в места массового отдыха в направлении Байкала и озёр Щучье и Гусиное.
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