На Левобережье Улан-Удэ открылась врачебная амбулатория

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

Пациентами нового медицинского учреждения станут жители микрорайонов Солдатский и Исток



26 мая новая врачебная амбулатория распахнула свои двери для 11 тысяч жителей микрорайонов Солдатский и Исток Советского района Улан-Удэ. Медицинское учреждение открылось по адресу ул. Покровская, 34а на Левобережье.



У двухэтажного здания площадью 565 кв. метров имеются все коммуникации. Кабинеты оснащены современным оборудованием и созданы комфортные условия для лечения пациентов и эффективной работы персонала. В новой амбулатории имеются процедурный и прививочный кабинеты, кабинет забора анализов, дневной стационар на три койки, доврачебный и смотровой кабинеты, кабинет функциональной диагностики, комната матери и ребёнка, а также служебные помещения, туалеты для посетителей в том числе для маломобильных групп населения и медицинского персонала.



- Мы рады, что жители микрорайонов Солдатский и Исток будут получать медицинскую помощь в таких хороших, комфортных условиях. В дальнейшем планируем построить две амбулатории в сёлах Хойто-Бэе и Поселье Иволгинского района. Остров медицинской помощи у нас будет здесь – в Левобережье, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Также она рассказала, что приём в новой амбулатории на Покровской будут вести два врача-терапевта, два педиатра, два врача общеврачебной практики на шести участках. Один из педиатров заканчивает обучение по целевому набору и в ближайшее время прибудет в амбулаторию.



- Жители Левобережья ставят новой амбулатории оценку «отлично». Желают медицинским работникам успехов на новом рабочем месте, и в свою очередь, обещают, что будут обязательно ходить на профилактические осмотры, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.

