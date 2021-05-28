Пациентами нового медицинского учреждения станут жители микрорайонов Солдатский и Исток
26 мая новая врачебная амбулатория распахнула свои двери для 11 тысяч жителей микрорайонов Солдатский и Исток Советского района Улан-Удэ. Медицинское учреждение открылось по адресу ул. Покровская, 34а на Левобережье.
У двухэтажного здания площадью 565 кв. метров имеются все коммуникации. Кабинеты оснащены современным оборудованием и созданы комфортные условия для лечения пациентов и эффективной работы персонала. В новой амбулатории имеются процедурный и прививочный кабинеты, кабинет забора анализов, дневной стационар на три койки, доврачебный и смотровой кабинеты, кабинет функциональной диагностики, комната матери и ребёнка, а также служебные помещения, туалеты для посетителей в том числе для маломобильных групп населения и медицинского персонала.
- Мы рады, что жители микрорайонов Солдатский и Исток будут получать медицинскую помощь в таких хороших, комфортных условиях. В дальнейшем планируем построить две амбулатории в сёлах Хойто-Бэе и Поселье Иволгинского района. Остров медицинской помощи у нас будет здесь – в Левобережье, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Также она рассказала, что приём в новой амбулатории на Покровской будут вести два врача-терапевта, два педиатра, два врача общеврачебной практики на шести участках. Один из педиатров заканчивает обучение по целевому набору и в ближайшее время прибудет в амбулаторию.
- Жители Левобережья ставят новой амбулатории оценку «отлично». Желают медицинским работникам успехов на новом рабочем месте, и в свою очередь, обещают, что будут обязательно ходить на профилактические осмотры, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.
На Левобережье Улан-Удэ открылась врачебная амбулатория
Общество, Фото:
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