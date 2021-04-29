В Улан-Удэ появилась доска памяти композитора Сергея Манжигеева

Общество, Фото: пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского

Её установили в доме, где жил композитор



28 апреля в Улан-Удэ состоялось открытие мемориальной доски в честь заслуженного деятеля искусств России и Бурятии, лауреата государственной премии РБ, композитора, директора колледжа искусств с 1992 по 1994 годы Сергея Степановича Манжигеева. Мемориальная доска установлена в доме, где жил композитор, на проспекте Победы, 11.



В церемонии открытия приняли участие семья композитора, представители министерства культуры Бурятии, Народного Хурала РБ, Союза композиторов Бурятии, Осинско-Боханского землячества, колледжа искусств, коллеги из театра оперы и балета, администрация ДШИ №13, которой недавно было присвоено имя Сергея Манжигеева, а также ценители его творчества.



Выступающие поделились интересными моментами жизни и творчества композитора. Были отмечены важность творчества Сергея Манжигеева для Бурятии, его талант и мастерство. Музыкальным подарком присутствующим на церемонии открытия стало исполнение произведений композитора: «Дуугаа дуулая» и «Эхэ орондоо».



Особую благодарность выразили семье композитора: памятная доска во многом была установлена силами его вдовы Анастасии Манжигеевой и сына Саяна Манжигеева. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.

