Её установили в доме, где жил композитор
28 апреля в Улан-Удэ состоялось открытие мемориальной доски в честь заслуженного деятеля искусств России и Бурятии, лауреата государственной премии РБ, композитора, директора колледжа искусств с 1992 по 1994 годы Сергея Степановича Манжигеева. Мемориальная доска установлена в доме, где жил композитор, на проспекте Победы, 11.
В церемонии открытия приняли участие семья композитора, представители министерства культуры Бурятии, Народного Хурала РБ, Союза композиторов Бурятии, Осинско-Боханского землячества, колледжа искусств, коллеги из театра оперы и балета, администрация ДШИ №13, которой недавно было присвоено имя Сергея Манжигеева, а также ценители его творчества.
Выступающие поделились интересными моментами жизни и творчества композитора. Были отмечены важность творчества Сергея Манжигеева для Бурятии, его талант и мастерство. Музыкальным подарком присутствующим на церемонии открытия стало исполнение произведений композитора: «Дуугаа дуулая» и «Эхэ орондоо».
Особую благодарность выразили семье композитора: памятная доска во многом была установлена силами его вдовы Анастасии Манжигеевой и сына Саяна Манжигеева. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.
В Улан-Удэ появилась доска памяти композитора Сергея Манжигеева
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