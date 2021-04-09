В Улан-Удэ создадут новые студенческие ТОСы в границах общежитий

Общество, Фото: предоставлено администрацией Улан-Удэ

Сейчас в Улан-Удэ действует четыре студенческих ТОСа



В Улан-Удэ создают ещё два студенческих ТОСа в границах общежитий. Это будут ТОСы «Агросити» и «Семья» - их решили создать инициативные группы Бурятского аграрного колледжа им. М. Н. Ербанова и Бурятского лесопромышленного колледжа.



Учредительные конференции в двух ТОСах прошли: устав принят, выбраны члены Совета, председатели, ревизионная комиссия, сообщили в пресс-службе администрации города.



Создание общественных организаций не требует расходов бюджета. Вопрос будет вынесен на следующую сессию Улан-Удэнского горсовета депутатов.



ТОС Бурятского аграрного колледжа «Агросити» будет организован в границах общежития по ул. Трубачеева, 140. В него будут входить 300 человек. Общественная организация «Семья» Бурятского лесопромышленного колледжа - в границах общежития по проспекту Победы, 18а. Общее количество участников – 100 человек.



Опыт создания студенческих ТОСов успешно реализуется в Вологде, Белгороде, Барнауле, Кемерово.



Сейчас в Улан-Удэ действует четыре студенческих ТОСа «Позитив», «Найдал», «СармаС», «Перспектива», созданные в 2017 году на базе общежитий Бурятского республиканского индустриального техникума, Байкальского колледжа недропользования.



Всего в Улан-Удэ создано и работает 90 территориальных общественных самоуправлений, из них 27 организованы в границах многоквартирных жилых домов, зарегистрировано в качестве юридических лиц 20 ТОС. Всего свыше 86 тысяч горожан вовлечены в ТОСовское движение.







