Модели будут представлены на постоянных экспозициях музея
2 апреля в Художественном музее имени Сампилова состоится презентация тактильных моделей картин из коллекции музея «Девушки с ведрами» Сахаровской, «Сбивание масла» Доржиев, «Тайлаган» Мэрдыгеева, «Арканщик» Сампилова и «Ной проклинает Хама» И. Ксенофонтова. Модели созданы в рамках реализации гранта благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» по программе поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд», сообщили в Национальном музее.
Тактильные модели картин — это рельефно-графические пособия для слабовидящих посетителей. Тактильные копии позволяют самому интерпретировать произведение искусства, а не полагаться исключительно на описание зрячего.
Модели будут представлены на постоянных экспозициях «Русское искусство конца XVIII — начала XX вв.» и «Тактильная юрта».
Все пособия созданы в мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу. Выполнены на полимерной пленке. Размер тактильных моделей составляется от осязательного поля человека (примерно формат А3) и не зависит от размера оригинала.
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В Улан-Удэ появились тактильные копии картин
Общество, Фото:
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