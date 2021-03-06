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Участники экспедиции «РоссиЯ — 2021» доберутся до Бурятии

Участники экспедиции «РоссиЯ — 2021» доберутся до Бурятии
Общество,  Фото:screenshot
Путешественники будут добираться разными способами

3 марта в Краснодарском крае стартовала экспедиции «РоссиЯ — 2021». За 283 дня десять путешественников намерены обойти страну вдоль границы.

На пути следования будет меняться транспорт. Из Адлер до Мурманска экспедиция доедет на велосипедах, из Мурманска до Владивостока – на ледоколе, с Владивостока да Бурятии (Монды) – на автомобилях, оттуда начнётся пеший ход, а затем сплав на катамаранах. Затем снова на велосипедах и на Красную Поляну путешественники вернутся пешком.

- Главная задача заключается в беспрерывном прохождение вдоль границ Российской Федерации экспедиционной группой основного состава и, присоединяющимися на определенных этапах, группах поддержки, - говорится на сайте экспедиции.

Основная группа пройдёт более 34 тысяч километров и закольцует свой маршрут в точке старта. Желающим присоединиться к группам поддержки необходимо изучить маршрут и график экспедиции, определить для себя оптимальную точку входа и направить заявку на почту для рассмотрения.

- Основная задача экспедиции — показать нашу страну. Её богатейшее природно-географическое, историческое, культурное наследие. Её мощнейший туристический потенциал. Её интеллектуальный капитал и масштаб мышления наших земляков, - говорят организаторы экспедиции.

Всего путешественники посетят более 50-и субъектов страны.

 

экспедиция
 
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