В Иволгинском районе Бурятии выберут лучшие «голоса»

Конкурс эстрадных исполнителей пройдёт в 2 этапа
В Иволгинском районе Бурятии состоится конкурс исполнителей эстрадной песни среди молодёжи «Голос Иволги. Перезагрузка - 2021». В мероприятии примут участие жители Иволгинского района от 17 до 35 лет, не являющиеся профессиональными исполнителями.
Конкурс проводится в два этапа. Отборочный тур начнётся в 10:00 19 марта. Второй тур – гала-концерт победителей и участников конкурса пройдёт в 17:00 этого же дня.
Участники конкурса готовят к выступлению две разнохарактерные эстрадные песни. Жюри будет оценивать вокальные данные, оригинальность исполнения (артистичность, имидж), качество фонограммы и оригинальность постановки номера.
По результатам конкурсных выступлений победителям присваиваются следующие звания:
- обладатель гран-при;
- лауреат I, II, III степени;
- обладатель диплома финалиста.
Участникам, не занявшим призовые места, вручаются дипломы за участие и ценные призы. Кроме этого, предусмотрен приз зрительских симпатий. Он определяется путём голосования: каждый зритель, купив билет, на обратной стороне пишет имя понравившегося участника. Побеждает участник, набравший наибольшее количество голосов.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 марта по электронному адресу mirivolga@mail.ru с пометкой «Голос Иволги. Перезагрузка – 2021». Об этом сообщает РМКДЦ «Мир».
Возрастное ограничение 6+
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Общество, Фото:
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