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В Бурятии переболевшие ковидом дети могут пройти реабилитацию

В Бурятии переболевшие ковидом дети могут пройти реабилитацию
Общество,  Фото:предоставлено ДРКБ
Продолжительность восстановительного лечения – от 15 дней

Дети, перенёсшие COVID-19, в течение первых двух месяцев после острого периода могут пройти медицинскую реабилитацию в центре «Здоровье» в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии. Реабилитация проводится в отделении медицинской реабилитации №3 (ОМР №3).

Первичный отбор детей-пациентов проводится в поликлинике по месту прикрепления. Решение о госпитализации принимает медико-реабилитационная комиссия детской больницы и доводит до поликлиники, которая и выдаёт направление по форме 057у.

В ОМР №3 одновременно находится до 35 детей в возрасте от 1 года до 18 лет из Улан-Удэ и районов республики. Продолжительность восстановительного лечения – от 15 дней в зависимости от состояния ребёнка.

Детям делают различные процедуры: ингаляции с применением индивидуального компрессорного ингалятора; дыхательная гимнастика специальная, в зависимости от тяжести состояния и локализации воспалительного процесса; терренкур, активные игры на свежем воздухе; неконтактные методики физиотерапии; массаж грудной клетки и рефлексогенных зон; арома-фито- и рефлексотерапия; индивидуальные мероприятия по психологической коррекции и профилактике психосоматических нарушений.

В этом году прошли реабилитацию более 50 детей после перенесённой коронавирусной инфекции. В период эпидемии на территории реабилитационного центра соблюдаются все меры противоэпидемического режима, сообщили в детской республиканской клинической больнице.

Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня госпитализированы с коронавирусом 32 ребёнка.
коронавирус медицинская помощь профилактика реабилитация
 
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