В Бурятии коронавирус выявили у 225 человек

Амбулаторное лечение проходят 2250 пациентов с COVID-19, наблюдается 7 697 человек.





Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 497 человек. Накануне скончались пять пациентов.





Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии режим ограничительных мероприятий продлён до 31 января 2021 года. Однако новогодние гуляния в парка состоятся, накануне был анонс мероприятий.

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 9 декабря зарегистрированолабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. За сутки выявилиОтмечается тенденция снижения суточного прироста больных. Ещё совсем недавно каждый день выявляли более 270 больных, антирекорд был поставлен 25 ноября, когда суточный прирост составил 280 человек.55% (11 750) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 225 новых случаев COVID-19: 178 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.Круг контактных лиц составляет 4218 человек.Всего выздоровели от COVID-19 – 16 761 человек, или 78.5%. Дополнительно снято с наблюдения 621 пациент.В стационарах республики получают лечение 1843 пациента (из них детей - 32), с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1462. В отделениях реанимации находится 98 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 52 пациента (из них старше 65 – 34), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 37.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2735 коек, занято – 1843, свободно – 892 койки. Занятость коечного фонда составляет 67,4%.