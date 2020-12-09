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В Бурятии коронавирус выявили у 225 человек

В Бурятии коронавирус выявили у 225 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки скончались ещё пять пациентов

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 9 декабря зарегистрировано 21 351 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. За сутки выявили 225 больных.

Отмечается тенденция снижения суточного прироста больных. Ещё совсем недавно каждый день выявляли более 270 больных, антирекорд был поставлен 25 ноября, когда суточный прирост составил 280 человек.

55% (11 750) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 225 новых случаев COVID-19: 178 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 4218 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 16 761 человек, или 78.5%. Дополнительно снято с наблюдения 621 пациент.

В стационарах республики получают лечение 1843 пациента (из них детей - 32), с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1462. В отделениях реанимации находится 98 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 52 пациента (из них старше 65 – 34), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 37.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2735 коек, занято – 1843, свободно – 892 койки. Занятость коечного фонда составляет 67,4%.
Амбулаторное лечение проходят 2250 пациентов с COVID-19, наблюдается 7 697 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 497 человек. Накануне скончались пять пациентов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии режим ограничительных мероприятий продлён до 31 января 2021 года. Однако новогодние гуляния в парка состоятся, накануне был анонс мероприятий.


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