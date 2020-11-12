На территории колонии стоит православный храм
В православном храме на территории исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Удэ прошёл водосвятный молебен. Богослужение провёл помощник иерей Антоний Хинганский, помощник начальника управления ФСИН по Бурятии по организации работы с верующими, сообщили в пресс-службе ведомства.
Водосвятие – это особый вид молебна, при совершении которого при троекратном погружении креста, с соответствующими молитвами и песнопениями, освящается вода.
В завершении молебна все желающие осуждённые пришли к батюшке на исповедь.
Также на колокольне храма прошел конкурс звонарей. Своё мастерство продемонстрировали члены православной общины учреждения.
Водосвятный молебен прошёл в улан-удэнской колонии
Общество, Фото:
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