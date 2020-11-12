Водосвятный молебен прошёл в улан-удэнской колонии

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

На территории колонии стоит православный храм



В православном храме на территории исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Удэ прошёл водосвятный молебен. Богослужение провёл помощник иерей Антоний Хинганский, помощник начальника управления ФСИН по Бурятии по организации работы с верующими, сообщили в пресс-службе ведомства.



Водосвятие – это особый вид молебна, при совершении которого при троекратном погружении креста, с соответствующими молитвами и песнопениями, освящается вода.



В завершении молебна все желающие осуждённые пришли к батюшке на исповедь.



Также на колокольне храма прошел конкурс звонарей. Своё мастерство продемонстрировали члены православной общины учреждения.

