Блогер из Улан-Удэ поборется за «Золото Геленджика»



Увидеть выпуск шоу «Золото Геленджика» с Базыром Надмитовым можно будет 25 октября в 20:00 на ТНТ.



Как сообщал «Байкал-Daily», в телешоу принимала участие уроженка Бурятии, ныне живущая в Москве, продюсер Лана Бражник. Она



Справка:



«Золото Геленджика» – реалити-шоу, герои которого смелые люди в возрасте от 18 до 88 лет. Они готовы к трудным и опасным заданиям, безбашенным решениям, чтобы завоевать главный приз — один килограмм чистого золота. Действие происходит в огромном тематическом парке, который был построен специально для программы за полтора месяца.



Каждому герою придется решать множество непредсказуемых задач — пробегать по шаткому мосту, удерживать равновесие, выдерживать удары огромных футбольных мячей и выполнять другие испытания.







Увидеть выпуск шоу «Золото Геленджика» с Базыром Надмитовым можно будет 25 октября в 20:00 на ТНТ.Как сообщал «Байкал-Daily», в телешоу принимала участие уроженка Бурятии, ныне живущая в Москве, продюсер Лана Бражник. Она вылетела на втором испытании «Золото Геленджика» – реалити-шоу, герои которого смелые люди в возрасте от 18 до 88 лет. Они готовы к трудным и опасным заданиям, безбашенным решениям, чтобы завоевать главный приз — один килограмм чистого золота. Действие происходит в огромном тематическом парке, который был построен специально для программы за полтора месяца.Каждому герою придется решать множество непредсказуемых задач — пробегать по шаткому мосту, удерживать равновесие, выдерживать удары огромных футбольных мячей и выполнять другие испытания.

Базыр Надмитов из Бурятии стал участником телешоу ТНТ «Золото Геленджика» (16+).Молодой человек живёт в Улан-Удэ, ведёт свой спортивный канал на YouTube, где обозревает спортивные мероприятия.- Попасть на ТНТ я хотел всегда, - признался 26-летний участник проекта. – Это была моя мечта, которая осуществилась! Я долго ждал эфир с моим участием, и наконец-то уже в это воскресенье посмотрю его вместе с друзьями и родителями.Кастинг в шоу «Золото Геленджика» пришёлся на время самоизоляции, и Базыр проходил его в онлайн-формате.- Весной я нашёл новость о шоу на сайте телеканала, отправил заявку, прошёл отбор по скайпу и попал в число участников, – рассказывает молодой человек. – Но пока мне не сообщили новость о том, что я еду на съёмки, конечно, были сомнения, попаду или нет. Всё-таки ТНТ – это масштаб, и я понимал, какое количество желающих хочет попробовать свои силы. Что касается самого шоу, то могу сказать одно – было страшно. Страшно от того, что не понимаешь и не знаешь, что тебя ждет впереди. Если дома, сидя на диване и смотря проект, кажется, что всё легко, что не нужно паниковать, а просто собраться и спокойно пройти испытания, в реальности все по-другому.