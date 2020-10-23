Уроженке Улан-Удэ не удалось дойти до финала телешоу ТНТ

4 октября в эфире телеканала ТНТ вышел четвёртый выпуск реалити-шоу «Золото Геленджика». Жители России участвуют в забавных и смешных испытаниях, чтобы получить главный приз проекта – один килограмм чистого золота.
Как сообщал «Байкал-Daily» в съёмках приняла участие уроженка Бурятии Лана Бражник. Чтобы попасть в шоу, девушка прошла онлайн-кастинг, где приседала и отжималась на камеру.
- Да, это было забавно, но что делать? Условия не позволяли показать себя по-другому. А ещё нам было предложено привести несколько костюмов для съёмок, и я взяла с собой помимо других русалочий образ. Это был такой своеобразный отсыл к воде, к Байкалу, к моей родине. Конечно, в таком виде в испытаниях не поучаствуешь, но кадр в «русалочьем луке» в Геленджике я всё же сделала, - рассказывала Лана Бражник.
Первый этап шоу Лана прошла успешно. 85 участникам предстояло пробежать через семь стен с множеством дверь, но лишь один проход был настоящим. Пройдя все стены, конкурсантам нужно было отрыть шары в песочнице – их было 70.
Второй этап был уже более сложный. Участники шли по шаткому подвесному мосту под градом мячей. Оказавшись на противоположной стороне, конкурсант получал право перейти в следующий этап.
Пройти это испытание Лане Бражник оказалось не под силу. Девушка начала уверенно идти по мосту, но первое же попадание по её шлему скинуло Лану на сетку.
- Ушки отстрелил, - прокомментировала Лана Бражник.