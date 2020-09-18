По проекту «Старый город» преобразят фасады ещё четырех домов
В Улан-Удэ субботу, 19 сентября, если позволит погода, волонтёры покрасят фасады четырёх домов, три из которых являются объектами культурного наследия.
В списке дом чиновника А.Г. Перова по ул. Смолина д.12. Деревянное одноэтажное здание построено во второй половине XIX в.
Дом на ул. Банзарова д.15 расположен на усадебном участке, принадлежавшем дочери Верхнеусинского купца А. Мордовского – Е.А. Мордовской.
По ул. Набережная д.16 земельный участок принадлежал отставному солдату Е.Ф. Мерзлякову. Одноэтажный деревянный дом на каменном фундаменте построен в конце XIX в.
Также будет покрашен старый дом по ул. Банзарова д.26.
Желающим принять участие в проекте в качестве волонтёра необходимо зарегистрироваться на сайте https://dobro.ru/ и подать заявку на участие в субботнем мероприятии https://dobro.ru/event/10011866. Прямая ссылка на вакансию волонтёра - https://dobro.ru/vacancy/10018978.
В 2020 году работы по проекту «Старый город» запланированы в два этапа. Первая акция состоялась 5 сентября. Всего в 2020 году в проект вошли 8 домов, 7 из которых являются объектами культурного наследия, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ преобразят дома чиновника и отставного солдата
Общество, Фото:
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