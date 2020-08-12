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Бурятский бульдозерист: «Если идёт верховой пожар, можно остаться там навсегда»

Бурятский бульдозерист: «Если идёт верховой пожар, можно остаться там навсегда»
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Сергей Куленко уже девять лет стоит на страже лесных богатств Бурятии

В республиканском агентстве лесного хозяйства рассказали о бульдозеристе, награждённом за отвагу на пожаре. Специалист поведал о мечте, тушении сложного лесного пожара в Черёмушках и новой технике.

«Говорят, что когда сбываются мечты, то человек поистине счастлив, а если мечта - это призвание всей жизни, то он счастлив вдвойне. Сергей Куленко с детства мечтал управлять многотонной техникой, и вот уже более 30 лет - за рычагами бульдозера», - отмечают в агентстве.

Страсть к большим машинам появилась ещё в детстве, когда он увидел технику на страницах газеты.

- В детстве на меня произвела большое впечатление мощная техника на картинке, мне так хотелось попробовать управлять ей, но в нашей маленькой деревушке не было бульдозеров, поэтому сразу после окончания школы я поехал осуществлять свою мечту – учиться управлять бульдозером. Сначала я работал в карьере на добыче полезных ископаемых, но потом я решил, что хочу оберегать лес, а мои навыки могут пригодиться, - рассказывает Сергей.

Так Сергей оказался в лесном хозяйстве и уже 9 лет стоит на страже лесных богатств Бурятии.

Сейчас Сергей мастер своего дела, уже не раз принимал участие в тушении сложных лесных пожарах, а за один из них был отмечен медалью «За отвагу на пожаре». Сергей на бульдозере - или как он называет машину - «ласточке», бесстрашно боролся с огненной стихией, оберегая уцелевшие дома и не позволяя огню распространиться дальше.

- Дело было в Черёмушках (в 2017 году), был очень сложный пожар, который сметал всё на своем пути. Помню, как будто было вчера: от огня очень жарко, пламя буквально объяло бульдозер, но я понимал, что необходимо преградить путь огню и не дать ему полностью уничтожить посёлок, - вспоминает мужчина.

Профессия лесника всегда связана с рисками, порой приходится тушить лесные пожары без выходных и месяцами не видеть своих родных. На каждый пожар Сергей отправляется уверенно, не боясь ничего, ведь кто-то должен защищать лес:

- Лесник же таким и должен быть – смелым, отважным и решительным, а главное – быть готовым ко всему. Когда приезжаем на пожар, руководитель посмотрит где, что и как горит и как лучше зайти, а ты выдвигаешься на технике и делаешь своё дело.

«Сергей с легкостью ведёт многотонную технику туда, где нет лесных дорог и связи, где надежда в борьбе с огнём только на себя и железного «друга», - рассказывают в агентстве лесного хозяйства.

С помощью нового бульдозера специалист расчищает лесные дороги от завалов, прокладывает минерализованную полосу, а также расталкивает камни, чтобы на пожар смогли доставить и подкрепление.

- Осложняет тушение непроходимая скалистая местность, бульдозер буксует на камнях, тяжело идёт, приходится искать место, где можно проползти, разгребаешь все эти камни. На новом бульдозере проще – хорошо идёт в гору. Вот тяжёлый пожар в июле был – там гора крутая, боялись, что не заберёмся - мощности не хватит, но нет, получилось, и пожар окольцевали быстро, - говорит Сергей.

Верховой пожар – один из самых страшных и сложных явлений. Сергей со своими коллегами видел его не раз.

- Такой пожар очень тяжело контролировать. Когда идёт верховой - возникает сильный гул. Если человек не знает, что это верховой пожар, то он может там и остаться. Навсегда. Вообще, когда идёт верховой – отводят людей, технику и держат оборону, чтоб огонь не перекинулся дальше. Однажды, пожар возник на горе, перешел в верховой и обошёл нас, пришлось бежать на бульдозере вниз с горы и обходить его, - поведал Сергей.




лесные пожары
 
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