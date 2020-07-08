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В Бурятии покрестился стоящий на учёте подросток

В Бурятии покрестился стоящий на учёте подросток
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Обряд крещения провёл помощник начальника УФСИН по работе с верующими

Трудный подросток, состоящий на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, прошёл обряд крещения.

- Часто трудных подростков отправляют на принудительные работы в храмы и дуганы республики, с ними там также проводятся беседы воспитательного характера. По результатам проведенных мероприятий нередко осужденные принимают решение встать на путь исправления, а также, чтобы стать ближе к Богу проходят религиозные обряды. Так, в первом полугодии 2020 года один подросток из Улан-Удэ выразил желание покреститься. Обряд крещения провел помощник начальника УФСИН по работе с верующими отец Антоний, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

Крещение прошло в Свято-Одигитриевском кафедральном соборе Улан-Удэ, в присутствии мамы подростка и старшего психолога уголовно-исполнительной инспекции Елены Затеевой.

После обряда подростку подарили набор православной литературы, он получил напутствие от священника и был приглашён для посещения богослужений.
православие крещение
 
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