В Улан-Удэ воспитателей детсадов проверят на коронавирус

Все детсады, где открыты дежурные группы, обязали усилить меры предосторожности
Всем дошкольным образовательным организациям, где открыты дежурные группы, выданы предписания по усилению противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санитарный врач Сергей Ханхареев.
- В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, предупреждения распространения случаев новой коронавирусной инфекции COVID-2019, выданы предписания дежурным группам дошкольных образовательных организаций республики о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. В предписаниях прописаны все мероприятия, реализация которых исключит занос и распространение вируса в организациях, - сказал Ханхареев.
Во-первых, до начала работы группы персоналу следует пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию.
Детей принимать можно только при наличии медицинской справки, в том числе с указанием сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, включая больных коронавирусом.
Кроме того, необходимо:
- обеспечить «утренний фильтр» при входе, предусмотрев измерение температуры тела работников и детей, отстранять лиц с повышенной температурой тела и симптомами респираторного заболевания.
- соблюдать «принцип групповой изоляции», ограничить контакты сотрудников из разных групп
- проводить текущую дезинфекцию помещений каждые два часа
-организовать работу персонала с использованием средств индивидуальной защиты (медицинские, гигиенические маски, перчатки). Родители также должны находиться в помещениях детского сада только в средствах индивидуальной защиты.
Исключить проведение массовых мероприятий.
- Исполнение выданных предписаний находится на нашем строгом контроле. Если родители увидели нарушения, просим обращаться к нам. И нами будут приняты все необходимые меры, - заверил Сергей Ханхареев.
Отметим, с 27 мая дежурные группы открылись ещё в пяти детсадах Улан-Удэ: №52 «Ая-Ганга» по ул. Батожабая; №27 «Сэсэг» по ул. Толстихина; №96 «Калинка» пр. Строителей; №47 «Ёлочка» в мкрн Зверосовхоз; №113 «Капитошка» в мкрн Энергетик.⠀
В соответствии с указом главы Бурятии, в дежурные группы принимаются дети, чьи родители работают в организациях, деятельность которых не приостановлена. Количество мест в детсадах ограничено, так как в одной группе должно находиться не более 15 человек. ⠀
В Бурятии число случаев заражения коронавирусом впервые превысило 1,5 тысячи.
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями и режим других ограничительных мероприятий в республике продлён до конца июня.
В Улан-Удэ воспитателей детсадов проверят на коронавирус
Общество, Фото:
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