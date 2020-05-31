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Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 1,5 тысячи

Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 1,5 тысячи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас проходят лечение 680 больных коронавирусной инфекцией

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 31 мая в Бурятии зарегистрировано 1513 случаев заражения COVID-2019. За минувшие сутки выявили ещё 46 новых больных.

В Улан-Удэ зарегистрировано 810 случаев.

Из 46 новых случаев COVID-19: пять человек – прибывшие из регионов РФ, 10 человек – из очага республиканской больницы имени Семашко, три – из домашних очагов, трое больных связаны с очагом в улусе Ехэ-Цаган Селенгинского района, три человека были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1271 человек, все лабораторно обследованы.

За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 823 человека, в том числе накануне выздоровели 29 пациентов. Входят в статистику и 10 летальных случаев.

На сегодня в инфекционных стационарах с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 514 больных (днём ранее было 506). Из них 44 ребёнка – их состояние удовлетворительное.

На амбулаторном лечении ещё 166 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания (накануне было 157 человек).

В отделении реанимации республиканской инфекционной больницы находятся три тяжёлых взрослых пациента с COVID-19. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации ещё 11 больных, из них трое на ИВЛ. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации – шесть человек, из них один на ИВЛ.

Как сообщал «Байкал-Daily», режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями и режим других ограничительных мероприятий продлили в Бурятии до 30 июня.

Разрастается очаг в республиканской клинической больнице, где началось всё с шести заболевших медиков. Уже в пятницу число заражённых (и медиков, и пациентов, и их близких) выросло до 141. В субботу прибавилось ещё трое заражённых, а к сегодняшнему утру – ещё 10.

Показательна вспышка коронавируса в маленьком селе Ехэ-Цаган. Распространению способствовало то, что в разгар пандемии на юбилей местного жителя съехались гости их других сёл и Гусиноозёрска.

После ряда инцидентов в Бурятии приняли решение, что нарушители порядка в обсерваторах будут сами оплачивать своё пребывание.


коронавирус профилактика
 
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