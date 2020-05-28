В Чите бороться с коронавирусом будут московские врачи

Общество, Фото: правительство Забайкальского края

Предварительно, столичные медики пробудут в Забайкалье две недели



В Читу по поручению президента России Владимира Путина прибыла бригада московских медиков для помощи забайкальским специалистам в борьбе с коронавирусом.



В составе бригады в Читу прибыли шесть человек – хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра, которые имеют большой опыт работы в моногоспиталях федерального центра. Они привезли средства индивидуальной защиты для работы в красной зоне, медоборудование, лекарственные препараты. Ориентировочно московские врачи останутся в Забайкалье на две недели.



В пресс-службе краевого правительства сообщили, что по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Забайкалье с 27 мая работает главный инфекционист минздрава страны Елена Малинникова. Она провела ряд встреч с коллегами из регионального ведомства, видеоселекторное совещание с руководителями моностационаров, а также посетила краевую клиническую инфекционную больницу.



В Забайкалье, по данным на 28 мая, больше тысячи человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, в моностационарах края скончались 17 человек, выписано с выздоровлением 470 пациентов.

