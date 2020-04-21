Она забирала их из ячейки хранения на протяжении года
В полицию Читы обратился владелец ювелирного салона. Он рассказал о недостаче украшений на общую сумму 850 тысяч рублей.
Полицейские установили, что к краже причастна одна из продавцов.
Выяснилось, что на протяжении года подозреваемая, имея доступ к ячейкам, в которых хранятся ювелирные украшения, похищала их. Драгоценности женщина сдавала в ломбарды города, а вырученные деньги тратила на собственные нужды.
- Действия читинки квалифицированы следствием по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Следователем возбуждено уголовное дело. В настоящее время принимаются меры по изъятию похищенных украшений.
В Чите работница ювелирного салона украла драгоценности
Общество, Фото:
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