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Движение автотранспорта на участке трассы Р-258 «Байкал» в Бурятии восстановлено. Дорогу окрылили с 12:40 27 марта, сообщили в пресс-службе управления федеральных автодорог «Южный Байкал».
Как сообщал «Байкал-Daily», ограничения были введены в связи с выполнением работ по ликвидации последствий ДТП - поднятием фуры. Авария произошла на 414 км Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита.
Движение на трассе в Бурятии восстановлено
Общество, Фото:
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