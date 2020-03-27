 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Марта

Минсоцзащиты Бурятии проверило спецжилфонд в Баргузинском и Кабанском районах

26 Марта

Популярное

Движение на трассе в Бурятии восстановлено

Движение на трассе в Бурятии восстановлено
Общество,  Фото:pixabay.com
Перевал Мандрик открыт

Движение автотранспорта на участке трассы Р-258 «Байкал» в Бурятии восстановлено. Дорогу окрылили с 12:40 27 марта, сообщили в пресс-службе управления федеральных автодорог «Южный Байкал».

Как сообщал «Байкал-Daily», ограничения были введены в связи с выполнением работ по ликвидации последствий ДТП - поднятием фуры. Авария произошла на 414 км Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита.
ФКУ УПРДОР «Южный Байкал»
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Людмила Воронцова попала под наблюдение после заражения турецких боксёров
Людмила Воронцова попала под наблюдение после заражения турецких боксёров
Общество, 27.03.2020
Известная спортсменка из Бурятии находится в полной самоизоляции
Хореограф из Бурятии готова бесплатно сшить всем желающим маски
Хореограф из Бурятии готова бесплатно сшить всем желающим маски
Общество, 27.03.2020
Девушка предлагает запустить новый челлендж #ПРОТИВСOVID19
Улан-удэнец расплачивался фальшивыми пятитысячными купюрами
Улан-удэнец расплачивался фальшивыми пятитысячными купюрами
Общество, 27.03.2020
Поддельные банкноты парень приобрёл через интернет
МВД Бурятии из-за коронавируса приостанавливает личный приём граждан
МВД Бурятии из-за коронавируса приостанавливает личный приём граждан
Общество, 27.03.2020
Заявления принимают по почте и через интернет
Пользователям Сети предложили найти на фото Александра Богомоева
Общество, 27.03.2020
Бурятские борцы тренировались с командами двух регионов
В Бурятии ЗАГСЫ попросили женихов и невест ограничить число гостей
В Бурятии ЗАГСЫ попросили женихов и невест ограничить число гостей
Общество, 27.03.2020
На церемонии бракосочетания могут присутствовать не более 50 человек
Судебные приставы Бурятии установили ящики для приёма корреспонденции
Судебные приставы Бурятии установили ящики для приёма корреспонденции
Общество, 27.03.2020
Ящики установлены в каждом подразделении управления Федеральной службы судебных приставов по республике  

В Иркутской области выявлено 22 факта нарушения карантина
В Иркутской области выявлено 22 факта нарушения карантина
Общество, 27.03.2020
Полицейские проверили почти 2,5 тысячи человек, находящихся на самоизоляции
В Улан-Удэ в древесине лесозаготовителей нашли личинки вредителя
В Улан-Удэ в древесине лесозаготовителей нашли личинки вредителя
Общество, 27.03.2020
Предпринимателей привлекли к административной ответственности
В Бурятии может появиться «карта жителя региона»
В Бурятии может появиться «карта жителя региона»
Общество, 27.03.2020
Она будет содержать данные всех необходимых документов и обладать функциями банковской карты
ВИДЕО: В Бурятии впервые проходит чемпионат по армейской тактической стрельбе
ВИДЕО: В Бурятии впервые проходит чемпионат по армейской тактической стрельбе
Общество, 27.03.2020
Участники проявляют мастерство в применении автомата Калашникова и пистолета Макарова

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^