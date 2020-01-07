В Улан-Удэ днём -16,-18 градусов

По республике днём 15-20, местами 6-11, по северным районам при облачности 22-27 мороза



По данным Бурятского Гидрометцентра, 7 января по республике антициклон, преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью 25-30, по Прибайкалью и местами югу 15-20, по центральным и юго-западным районам местами до -32, по северным районам до 33-38, днём 15-20, местами 6-11, по северным районам при облачности 22-27 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 26-28, днём 16-18 мороза.

