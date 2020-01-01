УФСИН Бурятии нарушало пожарную безопасность

Пожарная сигнализация в исправительном учреждении была неисправна



Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проверила соблюдение законодательства о пожарной безопасности в деятельности лечебно-исправительного учреждения № 5 УФСИН России по республике.



В помещениях отрядов учреждения автоматическая пожарная сигнализация была неисправна, планы эвакуации в санитарной и дежурной частях не соответствовали требованиям закона, деревообрабатывающий цех не был очищен от горючего материала.



Начальнику УФСИН России по Бурятии внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона частично устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Специализированным прокурором в отношении юридического лица возбуждено административное производство, назначен штраф. Постановление не вступило в законную силу.



Устранение нарушений находится на контроле специализированной прокуратуры, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

