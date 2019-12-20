Далай-лама встретился с ламами и верующими из Бурятии

Делегация лам во главе с Дид Хамбо Ламой направилась в Индию по официальному приглашению местного Гоман дацана.







На открытии площадки для диспутов Дид Хамба Лама Цырен Дондукбаев преподнёс подарок статую Будды Шакьямуни Хамбо Ламе Гоман дацана Лувсан Жалцану. Скульптура была сделана в мастерской Иволгинского дацана «Эрхим Дархан». Техника её изготовления соблюдена по всем канонам буддизма и имеет свои необычные отличия.







Далай-лама встретился в Индии с ламами и верующими из Бурятии и Забайкальского края и благословил их. Об этом сообщает Буддийская традиционная Сангха России.Дид Хамбо Лама Цырен Дондукбаев, ширээтэ ламы: Легцог Дарижапов, ширээтэ лама Анинского дацана, Гармажаб Жамбалов, ширээтэ лама Кижингинского дацана, Сультим Нельтанов, ширээтэ лама Хойморского дацана, заместитель председателя ревизионной комиссии Буддийской традиционной Сангхи России, лама Биликто Дондоков и верующие встретились с Далай-ламой, а также сделали фото на память.Ранее Цырен Дондукбаев, Дид Хамбо Лама по Забайкальскому краю, принял участие в открытии площадки для диспутов Чойра дугана в Гоман дацане Индии и в международной конференции «История развития школы Гелукпа».На открытии площадки для диспутов присутствовали представители всех буддийских школ Гелугпа и Его Святейшество Далай-лама ХIV.Далай-лама официально открыл площадку и пожелал всем успешных познаний в области буддийской философии. Рассказал всем о важности изучения буддийской философии, что необходимо придерживаться традиции учителей университета Наланды.- Для нашей традиции очень важно изучать философию, - сказал Далай-лама.После открытия состоялась международная конференция «История буддизма в школах Гелукпа», где с приветственным словом выступил Дид Хамбо Лама.Конференция проходила 16, 17 декабря в Гоман дацане в южной Индии.