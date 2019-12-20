Далай-лама встретился с ламами и верующими из Бурятии

Далай-лама встретился в Индии с ламами и верующими из Бурятии и Забайкальского края и благословил их. Об этом сообщает Буддийская традиционная Сангха России.
Дид Хамбо Лама Цырен Дондукбаев, ширээтэ ламы: Легцог Дарижапов, ширээтэ лама Анинского дацана, Гармажаб Жамбалов, ширээтэ лама Кижингинского дацана, Сультим Нельтанов, ширээтэ лама Хойморского дацана, заместитель председателя ревизионной комиссии Буддийской традиционной Сангхи России, лама Биликто Дондоков и верующие встретились с Далай-ламой, а также сделали фото на память.
Делегация лам во главе с Дид Хамбо Ламой направилась в Индию по официальному приглашению местного Гоман дацана.
Ранее Цырен Дондукбаев, Дид Хамбо Лама по Забайкальскому краю, принял участие в открытии площадки для диспутов Чойра дугана в Гоман дацане Индии и в международной конференции «История развития школы Гелукпа».
На открытии площадки для диспутов присутствовали представители всех буддийских школ Гелугпа и Его Святейшество Далай-лама ХIV.
Далай-лама официально открыл площадку и пожелал всем успешных познаний в области буддийской философии. Рассказал всем о важности изучения буддийской философии, что необходимо придерживаться традиции учителей университета Наланды.
- Для нашей традиции очень важно изучать философию, - сказал Далай-лама.
На открытии площадки для диспутов Дид Хамба Лама Цырен Дондукбаев преподнёс подарок статую Будды Шакьямуни Хамбо Ламе Гоман дацана Лувсан Жалцану. Скульптура была сделана в мастерской Иволгинского дацана «Эрхим Дархан». Техника её изготовления соблюдена по всем канонам буддизма и имеет свои необычные отличия.
После открытия состоялась международная конференция «История буддизма в школах Гелукпа», где с приветственным словом выступил Дид Хамбо Лама.
Конференция проходила 16, 17 декабря в Гоман дацане в южной Индии.