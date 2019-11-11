В Бурятии скоро похолодает до -30

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В середине ноября в Бурятии ожидаются погодные аномалии. Об этом сообщил в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура в Бурятии в середине ноября опустится до -25-30 градусов. Морозы будут усиливаться сильным ветром до 25-ти метров в секунду и снегом. Он предупредил, что могут быть заносы на дорогах.

Он также добавил, что на севере Дальнего Востока температура на 12-18 градусов выше нормы. На Чукотке и в Магаданской области ожидается температура на 16-18 градусов выше нормы, то есть ночные температуры будут -8-12 градусов вместо положенных -30 градусов.
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