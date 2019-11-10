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В Улан-Удэ прошла Городская логопедическая ассамблея

В Улан-Удэ прошла Городская логопедическая ассамблея
Общество,  Фото:pixabay.com
В рамках неё были организованы семинар, дискуссии и ток-шоу

В Улан-Удэ в конце октября на площадке ТРЦ Capital Mall состоялась Городская логопедическая ассамблея. На ассамблее делились опытом, высказывали своё мнение по разным актуальным вопросам, а также активно комментировали выступления коллег учителя-логопеды столицы Бурятии.

-Логопедическая ассамблея представила возможность участникам поучаствовать в мероприятиях разного формата. В рамках этого события прошли дискуссионная панель «Актуальные проблемы перспективы развития логопедической службы ДОО (дошкольная образовательная организация - прим.ред.)», ток-шоу «Пусть говорят логопеды» и семинар «Логопедические находки, идеи» и т.д., - рассказали организаторы.

Ведущие эксперты Улан-Удэ ответили здесь на все интересующие аудиторию вопросы.

Надо отметить, Городская логопедическая ассамблея независима от каких-либо структур и представлена сетевым объединением детских садов, № 5 «Хрусталик», № 16 «Родничок», № 88 «Ладушки» № 104 «Зорька».

- Ассамблея дала отличную возможность познакомиться с коллегами и найти новых партнёров. Знакомство и общение с ними позволит по-новому оценить работу своей образовательной организации и найти новые идеи для развития, - сказали участники.

По итогам ассамблеи было принято решение организовать творческую группу. А также присоединить к сетевому взаимодействию ведущих специалистов с районов города - для того чтобы наиболее продуктивно работать в течение следующего года.

По словам инициаторов проекта, Городская логопедическая ассамблея стала профессиональной площадкой для обмена опытом и мнениями специалистов детских садов с экспертами в области логопедии, дефектологии и научными сотрудниками.


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