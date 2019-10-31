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В Бурятии впервые прошёл чемпионат по волейболу сидя

В Бурятии впервые прошёл чемпионат по волейболу сидя
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителей состязаний наградили денежными призами и медалями

25 октября в Улан-Удэ состоялся первый чемпионат Бурятии по волейболу сидя среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В соревнованиях приняли участие шесть команд из Октябрьского, Советского, Железнодорожного районов Улан-Удэ, команда Загорска, а также Кижингинского и Джидинского районов республики.

- Победителем чемпионата стала команда Загорска, победив в упорной борьбе в финале команду Железнодорожного района. Бронзовым призёром стала команда Октябрьского района, обыграв в игре за третье место команду Джидинского района, - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.

Победителей и призёров наградили медалями, дипломами, денежными призами и кубками. Лучшим игроком чемпионата признан Виталий Соболев из команды Железнодорожного района.
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