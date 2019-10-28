На улицы Улан-Удэ высыпали 811 тонн песка

В городе началась работа по уборке снега и подсыпке песка



Коммунальные службы города встретили непогоду в полной готовности, заявили в мэрии Улан-Удэ. С 27 октября начались работы по уборке снега и подсыпке песка на опасных участках дорог. Путь для общественного транспорта и автовладельцев расчищали 5 тракторов - щёток. На рассыпку песка вышли 13 пескоразбрасывателей.



Сегодня, 28 октября, работы по подсыпке начались с 4 часов утра.



- По данным коммунальных служб на улицах работает 14 единиц специализированной техники. За сутки на улицах города рассыпано 811 тонн песка, - сообщили в управлении по информационной политике города.

